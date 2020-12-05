Что посмотреть на выходных? Зидан против Лопетеги, дерби Северного Лондона и еще 2 ТОП-матча

"Севилья" – "Реал"

5 декабря 18:15. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

В центральном матче тура Примеры сойдутся неудачники 5-го тура Лиги Чемпионов. И если "Реал" может сетовать на невезение в дуэли с донецким "Шахтером" (0:2), то "Севилья" была унижена дома покером ветерана лондонского "Челси" Оливье Жиру. Не впечатляют команды и в чемпионате. В частности, "сливочные" последний раз побеждали в Ла Лиге еще 31 октября, а "нервионцы" за 9 матчей испанского первенства умудрились трижды проиграть. Победа нужна обоим коллективам! Дополнительной принципиальности поединку добавляет фигура Лопетеги. Наставник "Севильи" рассорился с местной федерацией перед ЧМ-2018 ради "Реала", а босс мадридцев Флорентино Перес выбросил его из команды только после 14-ти матчей. На берегах Гвадалквивир специалист восстановил свою репутацию, но в этом году борьба за зону ЛЧ обещает быть более жесткой, чем в сезоне 2019/20. В прошлом году "нервионцы" под руководством Лопетеги выглядели достойно в противостояниях со "сливочными", но дважды уступили победы (0:1, 1:2).

"Бавария" – "РБ Лейпциг"

5 декабря 20:30. Мюнхен, "Альянц-Арена"

На баварской земле состоится главное противостояние первого круга Бундеслиги, которое способно отодвинуть на задний план даже легендарный Der Klassiker. Мюнхенцев и саксонских "быков" пока разделяют только 2 пункта. Потенциальный успех в дуэли на "Альянц-Арене" может стать решающим фактором, чтобы встретить Рождество в лидерах чемпионата. "РБ Лейпциг" стал едва ли не самым неудобным оппонентом "Баварии" на внутренней арене. В частности, в прошлом сезоне команды дважды разошлись миром (1:1, 0:0). На этот раз, однако, при содействии Лиги Чемпионов, фаворитом выглядят хозяева. Ганс-Дитер Флик посреди недели предоставил отдых ведущим игрокам – Нойер, Горецка и Левандовски даже не полетели в Мадрид. Зато основа "быков" вынуждена была выложиться на все 100, чтобы перестрелять "Истанбул Башакшехир" (4:3) на пути к желанному плей-офф главного еврокубка. Именно усталость от напряженных 90 минут и перелета в Турцию может стать главной причиной неудачи команды Юлиана Нагельсманна в Мюнхене.

"Рома" – "Сассуоло"

6 декабря 17:00. Рим, "Стадио Олимпико"

В неочевидном центральном матче тура Серии "А" сойдутся третья и шестая команды чемпионата. "Рома", несмотря на многие околофутбольных проблемы, пока продолжает претендовать на место в зоне Лиги Чемпионов. Это делает поединок против "Сассуоло" дуэлью за 6 пунктов – "нероверди" тоже стремятся сделать качественный скачок и наконец попасть в ТОП-4. Такую цель публично задекларировал и руководитель "зелено-черных" Роберто Де Дзерби. Его "Сассуоло" сравнивают с "Аталантой" маэстро Гасперини, поэтому ожидание стоит конвертировать в реальность. Подобные комплименты экспертов делают "нероверди" теневым фаворитом противостояния. Коллектив, который демонстрирует эстетический футбол, проиграл лишь 1 матч в Серии "А" сезона 2020/21 – "Интеру" в предыдущем туре. Миланцы победили благодаря "домашнему заданию" своего алленаторе Конте, который сделал все, чтобы его подопечные наказали "Сассуоло" за каждую ошибку. Зато нынешняя "Рома" такой методической работой в ​​желании переиграть оппонента не отличается. И даже победа над "Янг Бойз" в Лиге Европы не перекрывает негатива от фиаско от "Наполи" в минувшее воскресенье (0:4).

"Тоттенхэм" – "Арсенал"

6 декабря 19:30. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

Дерби Северного Лондона – всегда украшение игрового дня, независимо от турнирной ситуации. После экзамена своего ученика в поединке с "Челси" на прошлой неделе Жозе Моуринью теперь проэкзаменует ученика своего извечного соперника. Микель Артета ушел в свободное от Гвардиолы плавания как раз год назад и в глазах фанатов "канониров" уже прошел путь от восторга к разочарованию. Раньше не поражала игра "Арсенала", теперь – еще и результаты. Что и говорить, Эмери лишился должности руководителя клуба в прошлом году при лучшей турнирной ситуации. Зато "Тоттенхэм" ожил после эмоционально изнурительного сезона 2019/20 и начал впитывать идеи Моуринью. Кейн раскрылся в роли плеймейкера, Ндомбеле наконец выглядит как игрок стоимостью 60 млн евро, а Хёйберг утверждается в статусе лидера "шпор". Сейчас "Тоттенхэм" идет первым в чемпионате и после выхода в плей-офф Лиги Европы может сосредоточиться на АПЛ. Месяц или два назад дерби рисковало превратиться в "шахматы", где удовольствие получат разве что тактические фрики. Но 14-е место в первенстве заставит "Арсенал" идти вперед с первых минут. Тоттенхэму как раз это и нужно!