Что посмотреть сегодня? Битва лидеров в Англии и еще 4 матча, на которые стоит обратить внимание

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Что посмотреть сегодня? Битва лидеров в Англии и еще 4 матча, на которые стоит обратить внимание

"Ювентус" – "Аталанта"

16 декабря, 20:30. Турин, "Ювентус Стэдиум"

"Старая синьора" и "богиня" решили главную задачу первой половины сезона в еврокубках и могут сосредоточиться на выступлениях на внутренней арене. Итог дуэли степенных дам пьемонтских земель будет иметь значительное влияние на дальнейшие перспективы обоих коллективов в борьбе за Скудетто. "Юве", как и лидер первенства "Милан", еще не проиграл ни одного матча. Однако, подопечные Андреа Пирло не всегда выглядят убедительно и уже оформили 5 ничьих – столько же, сколько и в чемпионской кампании 2019/20. "Аталанта" имеет свои проблемы. Джан Пьеро Гасперини поссорился с Гомесом и Иличичем (в матче Лиги Чемпионов первый был недовольный игрой не на своей позиции, и перенес это недовольство на тренировки, а второй яростно заступился за своего партнера), но вышел победителем из конфликта. Зимой мятежники, скорее всего, покинут Бергамо. А в матче с "Фиорентиной" (3:0) строгий руководитель еще и доказал, что команда прекрасно справляется и без них. Кроме того, в лазарете "Аталанты" все еще находятся такие парни, как Миранчук, которые могут добавить мощи по ходу сезона.

"Бавария" – "Вольфсбург"

16 декабря, 22:30. Мюнхен, "Альянц-Арена"

В Мюнхен приедет один из двух клубов Бундеслиги, которые пока не почувствовали горечи поражения. Вряд перед стартом сезона кто-то мог представить дуэт непокоренных после 11-ти туров в составе "Байера" и "Вольфсбурга". И если Леверкузен хотя бы до финиша предыдущего сезона боролся за зону Лиги Чемпионов, то "волки" скромно финишировали 7-ми. Ребята Оливера Гласнера довольно миролюбивые (6 ничьих), но в последних пяти поединках одержали 4 победы. И "Бавария" – совсем другой уровень. Тем более, до середины декабря "Вольфсбург" из серьезных оппонентов пересекся только с "Байером" и "Боруссией" (М). Но легкой прогулки для мюнхенцев не будет. Команда Ганси Флика и в новом сезоне не против завоевать требл, но в последние недели начала тормозить. Феерическая ничья с "РБ Лейпциг" (3:3) была закономерным результатом в противостоянии с основным конкурентом. А вот потери очков с "Вердером" и "Унионом" (дважды по 1:1) насторожила болельщиков. Сегодня вечером "Ротэн" обязаны развеять эти сомнения фанатов и экспертов. И рождественский подарок с лишним гандикапом для "Байера" и того же "Лейпцига" "Бавария" явно не готова делать.

"Интер" – "Наполи"

16 декабря, 22:45. Милан, "Джузеппе Меацца"

На "Джузеппе Меацца" встретятся вторая и третья команды чемпионата. "Интернационале" получил шквал критики за бесславный вылет из еврокубков и теперь должен реабилитироваться за провал во внутреннем первенстве. Конечно, требовательная миланская публика и амбициозные боссы "нерадзурри" готовы принять только один вариант – вожделенное скудетто в конце сезона. Но даже в условиях облегченного календаря Антонио Конте нужно приложить немало усилий для титула. И задействовать придется внутренние резервы, потому что надеяться на усиление зимой после позора в ЛЧ не приходится. "Наполи", однако, тоже сложно назвать беспроблемным. На Апеннинах до сих пор есть сомнения относительно квалификации Гаттузо-тренера, который постоянно лавирует между "физруком" и "гуру". В Серии "А" его "Наполи" довольно стабильный, но периодически случаются срывы, еще чаще – бледная и лишена значительных идей игра. "Партенопейцы" слишком часто выезжают на "горбе" отдельных исполнителей – Ирвинга Лосано, который наконец освоился в Неаполе (6 голов и 2 результативные передачи в чемпионате), а также ветерана Мертенса с новыми и неожиданными талантами (6 ассистов). А вот безграничная вера в Инсинье – слабая точка тренерского штаба, которой и попытается воспользоваться "Интер".

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

16 декабря, 23:00. Ливерпуль, "Энфилд"

Два лидера Премьер-лиги померяются силами на "Энфилде". Громкая вывеска, однако, не гарантирует яркого противостояния. В этом году центральные матчи тура в Англии страдают от недостатка зрелищности. В субботу "Юнайтед" и "Сити" выдали скучные нули в дерби Манчестера, а в ноябре "Ливерпуль" с теми же "горожанами" разыграли пресные 1:1. Юрген Клопп бледную игру "красных" пытается оправдать эпидемией травм и насыщенным календарем. И тут не поспоришь – просто гляньте на досуге список травмированных "Ливерпуля". Зато результаты "шпор" в нынешнем сезоне уже показали реинкарнацию "Особенного". Он отдохнул после ужаса времен МЮ, придумал новые тактические ходы (хотя, на самом деле, просто усовершенствовал старые), сделал лондонцев невероятно гибкими и вывел на новый уровень Кейна и Сона. В больших матчах вроде грядущего "Тоттенхэм" играет прагматично – концентрация на командной работе в обороне и поиск своих шансов впереди, когда соперник максимально готов к этому. С нынешним "Ливерпулем" такие возможности "шпоры" точно получат, но и сами могут упустить какой-то из выпадов мерсисайдцев.

"Барселона" – "Реал Сосьедад"

16 декабря, 22:00. Барселона, "Камп Ноу"

Неубедительна "Барселона" на своем поле проэкзаменует неожиданного лидера Ла Лиги. "Реал Сосьедад" оказался на 1-й строчке турнирной таблицы благодаря воли случая – "Атлетико" и "Реал" банально сыграли меньше матчей. Еще большей парадоксальности лидерству добавляют последние результаты басков. "Сосьедад" последний раз побеждал еще 3 недели назад, а в последних трех турах трижды сыграл вничью. "Эйбару" же в воскресенье сан-себастьянцы вообще могли проиграть, но "оружейникам" постоянно не хватало завершающего удара. А "блаугранас" чередуют удачные поединки с неудачами. С одной стороны, одолели "Бетис", "Осасуну" и "Леванте", с другой – проиграли "Атлетико" и "Кадису" и потеряли очки с "Алавесом". Добавляем к этому финансовые проблемы клуба, и причин быть в хорошем настроении поклонникам "Барсы" становится явно не так много. И потенциальный успех в поединке с "Сосьедадом" может заложить фундамент под победную серию каталонцев. По крайней мере до конца 2020-го календарь "Барселоны" способствовать такому ходу событий.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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