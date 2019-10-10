Что посмотреть в ближайшее время? Выделяем ТОП-5 предстоящих матчей отбора на Евро 2020
Нидерланды – Северная Ирландия
10 октября, 21:45. Роттердам, "Де Куйп"
Центральный матч 7-го тура в группе "C" отбора состоится на нидерландской земле. Вторые в своей группе североирландцы посетят "оранжевых", которые занимают третье место в квинтете. Обе сборные проиграли Германии, а в остальных поединках победили. Правда, голландцы провели на матч меньше, поэтому и уступают островной сборной 3 балла. Однако, очная встреча соперников в Роттердаме имеет ключевое значение. Три очка в этом поединке автоматически делают победителя фаворитом в борьбе за путевку на Евро. Зато поражение, особенно для Нидерландов, может серьезно усложнить турнирный путь.
Чехия – Англия
11 октября, 21:45. Прага, "Эден"
В чешской столице сойдутся лидеры группы "A", а хозяева сделают финальную попытку навязать "трем львам" борьбу за первое место. Но чехам будет непросто. Английская сборная по сравнению с предыдущей паузой на международные матчи усилилась – Тамми Абрахам сделал выбор в пользу команды Саутгейт, а игровая форма форварда в "Челси" (9 голов за 10 матчей) решит дилемму с позицией Маркуса Рэшфорд. Нападающий МЮ теперь рискует надолго "прописаться" на скамейке запасных. Чехам взамен не хватает стабильности: ладно, проиграть англичанам на выезде (0:5) было не слишком позорно, а вот поражение от косоваров в сентябре неприятно удивило. Хотя уже в следующем матче ребята Ярослава Шилгавы частично реабилитировались, разгромив Черногорию (3:0). Но еще одно поражение от Англии поставит под серьезный удар амбиции Чехии, ведь Косово отстает лишь на бал и в последнем туре у "народной команды" непростой выезд в Болгарию.
Уэльс – Хорватия
13 октября, 21:45. Кардифф, "Кардифф Сити"
Валлийцы вынуждены исправлять собственные ошибки, допущенные в матчах с Хорватией (1:2) и Венгрией (0:1). Теперь подопечные Райана Гиггза обязаны побеждать словаков в четверг и тех же хорватов в воскресенье. Именно эти два матча могут решить судьбу сборной Уэльса и повлиять на будущее ее руководителя. Победа в Словакии откроет британцам путь к возвращению в прямую борьбу за путевки на Евро, следовательно, поединок со сборной Хорватии может получить статус ключевого. Но есть сомнения, способны ли игроки Уэльса на такие подвиги: Гарет Бэйл снова рассорился с Зиданом, Аарон Рэмзи до сих пор не освоился в "Ювентусе", а Даниэл Джеймс, хотя и сильно дебютировал в АПЛ (3 мяча за 8 матчах), но выступает за кризисный МЮ. Некоторые из хорватов имеет схожие проблемы (Ракитич, Ребич), и сила балканской сборной в звездности команды Златко Далича, а не отдельных исполнителей. Благодаря этому "шахматные" могут рассчитывать на положительный результат в Кардиффе.
Франция – Турция
14 октября, 21:45. Сен-Дени, "Стад де Франс"
В пригороде Парижа в понедельник командам Франции и Турции предстоит расставить акценты в борьбе за первое место в группе "H". В 7-м туре эти соперники могут отцепить от борьбы за путевки на континентальный форум исландцев с албанцами, и подойти к очному поединку с 6-ю пунктами преимущества над третьей командой. В июне в турецкой Коньи "месячные звезды" шокировали чемпионов мира и забили дважды еще до перерыва. Оправиться от двойного удара французы так и не смогли. Зато потом "трехцветные" выдали серию из трех побед подряд с общим счетом 11:1. Турки могли бы и испугаться, но 2 из 3 побед ребята Дидье Дешама пришлись на Андорру. Тем не менее, именно хозяева выглядят фаворитом противостояния и даже потеря Килиана Мбаппе не смущает букмекеров.
Швеция – Испания
15 октября, 21:45. Стокгольм, "Френдс Арена"
Между тем испанская сборная в ближайшие 5 дней планирует досрочно решить вопрос выхода на Евро 2020. Для этого подопечным Роберта Морено нужно брать максимум в поединках с Норвегией и Швецией. По одному разу "фурия роха" уже это сделала в нынешнем отборе. И сейчас очки нужны всем, поэтому легкая прогулка пиренейцам не светит. Тем более, шведы первый матч сыграют с футбольным карликом Мальтой и сэкономят силы для максимально негостеприимного приема испанцев. "Сине-желтым" нужно набирать очки, поскольку норвежцы и румыны совсем рядом, а к последним еще придется ехать в гости в ноябре.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1