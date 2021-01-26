Что посмотреть в ближайшие дни? Битва за Милан, очередные страдания Клоппа и еще 3 интригующих матча

"Интер" – "Милан"

26 января, 22:45. Милан, "Джузеппе Меацца"

Всегда принципиальное "Дерби делла Мадоннина" в нынешнем сезоне получило дополнительную окраску. "Интер" и "Милан" впервые за долгое время одновременно борются за Скудетто и стремятся наконец утереть нос "Ювентусу". В Серии "А" миланские гранды занимают 1-2 места, а вот в Кубке Италии едва одолели стадию 1/8 финала. Клубам-кузенам пришлось играть овертайма, а "Милану" – еще и принять участие в серии пенальти, хотя в соперниках были по нынешним меркам скромные "Фиорентина" и "Торино" соответственно. Январь вообще оказался тяжелым и для "нерадзурри", и для "россонери". "Интер" неожиданно проиграл "Сампдории", не удержал победу над "Ромой" (2:2), а в субботу не смог дожать "Удинезе" (при этом хлопнул "Юве"). Милан же дважды больно упал, уступив прямым конкурентам в борьбе за чемпионство – "Ювентусу" и "Аталанте". Особенно горьким стало поражение от бергамасков на прошлых выходных. "Богиня" забила на "Сан-Сиро" три безответных мяча и поставила под сомнение чемпионские перспективы команды Пиоли. Дерби Милана – прекрасная возможность для обоих коллективов пристыдить скептиков и заявить претензии на "дубль" в конце сезона.

"Аталанта" – "Лацио"

27 января, 19:45. Бергамо, "Атлети Адзурри д'Италия"

В первом круге чемпионата эти два четвертьфиналисты Кубка Италии слишком часто теряли очки. Как следствие, в перечне претендентов на чемпионский титул их вспоминают редко. Однако, команды Гасперини и Индзаги-младшего остаются довольно сильными коллективами, способными пощекотать нервы историческим грандам. Та же "Аталанта" разбила "Милан" в гостях, сняв вопрос о победителе дуэли уже в дебюте второго тайма. Именно "Богиня" и выглядит фаворитом противостояния. Ну и ждем на поле Миранчука... Однако, "Лацио" не поедет в Бергамо играть роль статиста. "Орлы" не проигрывают во всех турнирах более месяца, Иммобиле и Милинкович-Савич в прекрасной форме, и алленаторе римлян не растерял умений удивлять оппонентов тактическими ходами. Кампания 2020/21 будет успешной для "Лацио", если столичный клуб снова финиширует в ТОП-4. Триумф же в Копа Италия сделает сезон "орлов" сверхудачным. Римлянам способствует даже турнирная сетка – после потенциальной победы над "Аталантой", Лацио встретится с победителем дуэли "Наполи" и "Специи". "Интер", "Милан" или "Ювентус" могут стать оппонентами римлян разве уже в финале.

"Челси" – "Вулверхэмптон"

27 января, 21:00. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

Первый тур второго круга АПЛ становится новым стартом для "Челси". Владельцу "синих" Роману Абрамовичу не хватило терпения, и он уволил Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера. "Сердце "Челси", диспетчер "Челси"" приятно удивил в первой кампании на "Стэмфорд Бридж", но еще больше разочаровал во второй. Летом Лэмпард получил 200 млн фунтов на усиление, но никто из новичков за полгода так и не продемонстрировал свой топ-уровень. Это гораздо хуже, чем несколько неудачных результатов. И именно это стало причиной громкой отставки (хотя, конечно, на эту тему можно очень долго дискутировать). Зато у "Вулверхэмптона" с тренерской позицией все стабильно. Эшпириту Санту руководит "волками" уже 4-й год подряд и продолжает работать над имиджем готового тренера для большего клуба. Правда, сейчас "волки" попали в черную полосу. Классная победа как раз над "Челси" 15 декабря сыграла с командой злую шутку. С тех пор "Вулвз" побеждали только в Кубке Англии, а вот в Премьер-лиге имеют только 2 ничьи и 4 поражения. Сейчас "Вулверхэмптон" идет на 14-й строчке и, кажется, достиг дна, от которого должен оттолкнуться. Кризисный "Челси" – неплохой вариант для положительного результата.

"Севилья" – "Валенсия"

27 января, 21:00. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

Самая громкая вывеска 1/8 финала Копа дель Рей имеет прописку в Андалусии. В "Севилью", которая стремится утвердиться на длительное время в качестве четвертой силы чемпионата, приедет некогда грозная "Валенсия". "Нервионцы" выглядят безусловным фаворитом противостояния. В 13-ти последних матчах во всех турнирах команда Лопетеги проиграла лишь однажды, да и то, тот матч – неудача с мадридским "Атлетико". Но есть один нюанс! Поединки против "Валенсии" даже в нелегкие времена "летучих мышей" не превращались в легкую прогулку для "Севильи". Уже почти три года в дуэли этих команд не забивают более двух мячей, а левантийцы еще и умудрились дважды обыграть андалусийцев. Правда, нынешняя "Валенсия", очевидно, самая слабая в XXI веке. Одиозный Питер Лим так руководит на "Месталье", что уже вскоре "летучие мыши" могут оказаться в эпицентре борьбы за выживание в Ла Лиге. Левантийцев изрядно штормит, тренерский штаб плывет по течению, ведущие игроки норовят уйти из клуба. В такой ситуации всерьез претендовать на победу хотя бы в Кубке Испании сложно. И в способность "Валенсии" настроиться на один конкретный поединок против сильного соперника верится слабо. Хотя и победу над "Реалом" в ноябре (4:1) никто не прогнозировал. Кто знает, возможно, в Севилье "летучие мыши" смогут приятно удивить.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

28 января, 23:00. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

Жозе Моуринью попытается выбить действующего чемпиона Англии с ТОП-4. "Шпоры" посвятят вечер четверга попыткам воспользоваться кризисом "Ливерпуля". Мерсисайдцы не побеждали в Премьер-лиге с 19 декабря, потеряв очки не только с одним из конкурентов ("Манчестер Юнайтед"), но и с "Бернли", "Саутгемптоном" и "Ньюкаслом". Кубковый поединок с тем же МЮ продемонстрировал, что "Ливерпуль" все еще весьма хорош в атаке. Но имеет серьезные проблемы в обороне. Между тем "Тоттенхэм" дежурит фантастические матчи с откровенно посредственными. Даже аутсайдер Чемпионшипа "Виком" сумел создать "шпорам" трудности в Кубке Англии. Лондонцы пропустили первыми, но во втором тайме довели дело до разгрома. Зато поединки с грандами "Тоттенхэму" преимущественно удаются. Даже проигранный "Ливерпулю" матч в первом круге (1:2) вполне мог завершиться и победой коллектива Моуринью. Португалец уже тогда предусмотрительно начал "игры разума", заявив на послематчевой пресс-конференции о поражении "лучшей" команды. Посмотрим, какая команда окажется "лучшей" в этот раз!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников