Что посмотреть в ближайшие дни? Последний шанс "Барселоны" на финал Кубка Короля, Клопп против Тухеля и еще 3 интригующих матча

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Что посмотреть в ближайшие дни? Последний шанс "Барселоны" на финал Кубка Короля, Клопп против Тухеля и еще 3 интригующих матча

"Боруссия" (М) – "Боруссия" (Д)

2 марта, 22:45. Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

На "Боруссия-Парк" пройдет самая громкая по именам дуэль 1/4 финала Кубка Германии. После сенсационного вылета "Баварии" турнир впервые за последние 3 сезона получит нового победителя, а обе "Боруссии" являются одними из главных претендентов. Правда, как Гладбах, так и Дортмунд находятся не в оптимальной форме. "Шмели", хоть и выиграли два последних поединка в аутсайдеров чемпионата Германии, но регулярно теряют очки с командами, которых обычно должны обыгрывать. У Гладбаха дела еще хуже. Команда Марко Розе в феврале выиграла лишь один матч – у "Штутгарта" в 1/8 финала Кубка. В чемпионате "жеребцы" не могут выиграть с 22 января. Интересно, что последней командой, которую "Менхенгладбах" одолел в Бундеслиге, была именно БД – поединок на "Боруссия-Парк" завершился триумфом хозяев со счетом 4:2, которые таким способом взяли реванш за разгромные 0:3 в первом круге. Дополнительной интриги поединку добавляет персона главного тренера "жеребцов". Летом Марко Розе заменит Менхенгладбах на Дортмунд, а это дерби станет последним для немецкого специалиста перед отъездом. Его "Боруссия" оказалась в серьезной яме, но победа над принципиальным соперником может вернуть Гладбах к жизни. Словом, будет бой – хоть соперники в последнее время и не впечатляют, но принципиальность противостояния никуда не исчезла.

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

2 марта, 23:00. Манчестер, "Этихад"

Главный вопрос в поединке 29-го тура АПЛ – споткнется ли наконец команда Хосепа Гвардиолы, которая выиграла уже 20(!) матчей подряд. "Горожане" разбирают на молекулы соперника за соперником, за каких-то два месяца превратившись из претендента на зону ЛЧ в безоговорочного лидера Премьер-лиги. "Манчестер Сити" опережает "Манчестер Юнайтед" уже на 12 очков, а в воскресенье, 7 марта, команды встретятся в дерби. Хосеп Гвардиола, безусловно, держит в мыслях противостояния с "красными дьяволами", поэтому на игру с командой Эшпириту Санту может выйти не совсем оптимальный состав "Сити". Правда, вряд ли "волков" стоит недооценивать – "Вулверхэмптон" не проигрывает уже 5 матчей чемпионата, при этом обыграв "Арсенал" и отобрав очки у "Лестера", который отчаянно борется за зону ЛЧ. Но по силам ли "Вулвз" сдержать крейсерский ход "Манчестер Сити"?

РБ "Лейпциг" – "Вольфсбург"

3 марта, 22:45. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Это вторая по именам витрина четвертьфинальной стадии Кубка Германии. Вторая по статусу, но бесспорный номер один по игре, ведь именно РБ "Лейпциг" и "Вольфсбург" последнее время демонстрируют лучшие результаты в Германии. Команда Юлиана Нагельсманна выиграла последние 5 поединков Бундеслиги и отстает от "Баварии" только на 2 балла. "Вольфсбург" споткнулся только с "Боруссией" (М), набрав 19 очков в последних 7-ми матчах чемпионата. То, что касалось дуэли обоих "Боруссий", подходит и к этому матчу. Вылет Баварии с Кубка дал другим немецким командам редкий шанс получить трофей. Юлиан Нагельсманн, которому выдают море авансов, должен наконец начать их оправдывать в полном объеме – в активе перспективного тренера до сих пор нет выигранных трофеев во взрослом футболе. Почему бы не сделать это в текущем сезоне? Тем более, что Нагельсманн, вероятно, проводит последние месяцы в РБ Лейпциг (тренера активно сватают в "Тоттенхэм" на замену Жозе Моуринью). Но и симпатичный коллектив Оливера Гласнера тоже не стоит сбрасывать со счетов – в этом году игра "волков" действительно радует глаз и приносит результат в виде промежуточного третьего места в Бундеслиге. Не так давно "Вольфсбург" принимал "РБ Лейпциг" в рамках чемпионата – 16 января была зафиксирована боевая ничья 2:2. С тех пор обе команды демонстрируют отличные результаты, поэтому в среду на "Ред-Булл Арене" есть основания надеяться на зрелище.

"Барселона" – "Севилья"

3 марта, 23:00. Барселона, "Камп Ноу"

"Сине-гранатовые" попытаются вырвать путевку в финал Кубка Испании. Три недели назад на "Рамон Санчес Писхуан" "Севилья" одолела "Барсу" со счетом 2:0 и едет на "Камп Ноу" в статусе фаворита противостояния. Команда Лопетеги действительно имеет большие шансы на финал Копа дель Рей – у "Барсы" серьезные проблемы в защите (травмированы Серхи Роберто и Араухо). Кроме указанного дуэта, в лазарете находятся Ансу Фати, Филиппе Коутиньо и Миралем Пьянич, а в последнем матче Ла Лиги травмировался Педри. Правда, последний уже вернулись к работе в основной группе. Все эти потери явно не способствуют повышению шансов "Барсы", которая вынуждена отыгрывать выездной провал в виде 0:2. Правда, каталонцы уже продемонстрировали, что способны на подвиг. В минувшие выходные команды встречались на "Рамон Санчес Писхуан" уже в рамках чемпионата, а игра завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:0. Повторение такого результата в среду переведет поединок на "Камп Ноу" в овертайм. Но Лопетеги, безусловно, сделает выводы из той неудачи. Гол "Севильи" на выезде практически гарантирует андалусийцам финал Кубка – "Барселона", конечно, способна на чудо, но вряд ли отгрузит гостям 4 гола в ответ. По крайней мере, шансов на это не так много. "Барсе" на самом деле не позавидуешь – 5-очковое отставание от лидера Ла Лиги "Атлетико" (при матче в запасе у мадридцев), финансовые проблемы, да еще и прибавилось расследование и арест бывшего президента клуба. В воскресенье, 7 марта, пройдут выборы нового главы "Барселоны", но это будет через несколько дней. Пока же Рональд Куман близок к проигрышу уже второго трофея в Испании, что явно не добавит оптимизма сторонникам "блаугранас".

"Ливерпуль" – "Челси"

4 марта, 23:15. Ливерпуль, "Энфилд"

А вот и битва претендентов на зону ЛЧ, которые сейчас находятся за пределами заветной ТОП-4! Тухель впервые будет противостоять Юргену Клоппу в другом чемпионате, кроме немецкого – дебютная дуэль бывших наставников "Майнца" и дортмундской "Боруссии" на Туманном Альбионе. Правда, сентименты если и будут, то разве что за бутылкой вина (или, скорее, даже за бокалом пива), ведь и "Ливерпулю", и "Челси" крайне нежелательно терять очки. Мерсисайдцы лишь несколько дней назад прервали 4-матчевую проигрышную серию в чемпионате, одолев "Шеффилд Юнайтед" – аутсайдера Премьер-лиги. "Челси" после серии побед дважды подряд потерял очки, расписав мировые с "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед". Впереди у "пенсионеров" экзамен обескровленным действующим чемпионом, который через некоторое время передаст корону "Манчестер Сити". У "Ливерпуля" до сих пор беда в защите – по-прежнему травмированы ван Дейк, Матип, Гомес и Фабиньо, а недавно в лазарет попал еще и Джордан Хендерсон. Капитан рискует пропустить до двух месяцев. У Томаса Тухеля таких потерь нет, ведь травмирован только Тьягу Силва. После прихода немецкого тренера "Челси" стал надежнее играть в защите, но смогут ли лондонцы сдержать атакующие трио Ливерпуля? Букмекеры считают, что нет, ведь отдают команде Юргена Клоппа, хоть и небольшое, но все же преимущество.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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