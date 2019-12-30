Что происходило в Англии на Boxing Day? Подводим главные итоги

Английский квест под названием "Проведи два матча в течение 48 часов" завершился. Поединки 21-го тура Премьер-лиги будут сыграны 1 января – таким образом, команды получили возможность немного перевести дыхание после насыщенного Рождественского периода. Именно данный отрезок традиционно считается важнейшим во всем сезоне, ведь по его итогам можно как безнадежно залечь на дно, так и сделать серьезный шаг к выполнению задач на чемпионат. Английская Премьер-лига только пересекла экватор, но, взглянув в турнирную таблицу, уже можно делать определенные промежуточные выводы.

"Ливерпуль" может запасаться шампанским – теперь уже точно

Подопечные Юргена Клоппа демонстрируют феноменальные результаты в течение сезона 2019/20. "Красные" стали одной из трех команд, которые выиграли оба последних поединка, а в целом после 19-ти сыгранных матчей мерсисайдцы лишь однажды потеряли очки – это случилось в дуэли с "Манчестер Юнайтед" еще 20 октября. Вот и сейчас "Ливерпуль" разгромил "Лестер" на Boxing Day (4:0), а через неполных два дня минимально одолел крепкий "Вулверхэмптон", еще раз подчеркнув свои чемпионские амбиции. Поражение в гонке за титул признал даже Хосеп Гвардиола, отметив, что сейчас "Манчестер Сити" должен думать о "Лестере", но отнюдь не о "Ливерпуле". Встречу лидеров чемпионата ожидали с большим нетерпением, но игра получилась, по сути, в одни ворота. Подопечные Клоппа просто не заметили своего соперника, а 21-летний Трент Александер-Арнольд выдал очередную феерию. Гол и две результативные передачи стали жирной точкой в ​​феноменальном для защитника сборной Англии 2019-ом году. Безусловно, в матчах с участием "Ливерпуля" не обошлось без определенного негативного привкуса, особенно это касается поединка против "Вулверхэмптона", но об этом – чуть позже. Всего в 37-ми матчах чемпионата течении 2019 года "Ливерпуль" набрал 98 очков – роскошный показатель в 2,65 зачетных балла за игру является вторым в истории Премьер-лиги в рамках календарного года. Подопечные Клоппа опережают "Лестер" на 13 пунктов, а "Манчестер Сити" – на 14, при этом "Ливерпуль" еще и имеет матч в запасе против "Вест Хэма" (который недавно сменил главного тренера, но все еще считается совершенно "мертвым"). Такой гандикап растратить просто нельзя, если и сейчас "красные" умудрятся не стать чемпионом, то когда же тогда выигрывать эту проклятую АПЛ? Именно сейчас в Европе продолжаются распродажи по случаю Рождества – можно заранее запастись шампанским и немного сэкономить на новых игроков.

"Манчестер Сити" лучше сосредоточиться на Лиге Чемпионов

Хосеп Гвардиола установил рекорд Премьер-лиги, одержав 100 побед в чемпионате быстрее всех в истории. Для этого ему понадобилось 134 матча, в результате чего испанский специалист превзошел Жозе Моуринью, которому для достижения такого показателя понадобилось 142 поединка. Впрочем, вряд ли наставник "горожан" очень обрадовался этому, ведь "Сити" потерпел уже 5-е поражение в АПЛ и фактически попрощался с мечтой о третьем подряд чемпионство. Команда Гвардиолы только за первый круг потеряла больше очков, чем за весь прошлый сезон. Матч 19-го тура против "Вулверхэмптона" начался для "горожан" крайне неудачно – Эдерсон получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Дубль Рахима Стерлинга, казалось, гарантировал лидеру 3 очка, однако "волки" трижды вкусили именитого соперника в ответ и вырвали победу. Полностью провалил декабрь Бенжамен Мэнди, который в простой ситуации потерял мяч и позволил хозяевам сравнять счет – именно этот гол стал ключевым в матче. Именно в этот момент в синей стороне Манчестера крикнули: "Зинченко, лечи уже свою травму побыстрее!" Гвардиола работает в Манчестере четвертый год, но так и не сумел выиграть Лигу Чемпионов. Учитывая космическое отставание от "Ливерпуля" (14 очков, но у команды Клоппа еще есть игра в запасе), возможно, сейчас "горожанам" лучше сконцентрироваться именно на этом турнире? В случае победы в ЛЧ неудачу в чемпионате Англии забудут сразу.

Дебюты Артеты и Анчелотти

"Арсенал" и "Эвертон" провели первые матчи под руководством новых тренеров – Микеля Артеты и Карло Анчелотти соответственно. Куда лучше в новом клубе стартовал итальянец. "Ириски" составили компанию "Ливерпулю" и МЮ, став лишь третьей командой АПЛ, которая выиграла оба заключительные матча года. Минимальные победы над "Бернли" и "Ньюкаслом" позволили "Эвертону" оторваться от опасной зоны. К еврокубковой зоне, кстати, всего 6 очков, а впереди практически весь второй круг чемпионата. Нет сомнений, что подопечные Анчелотти попытаются навязать борьбу за путевку в Лигу Европы – с таким тренером это задача-минимум. А вот "Арсенал" снова разочаровал своих болельщиков. Микель Артета в своих первых двух матчах на посту главного тренера "канониров" вынужден был довольствоваться лишь одним зачетным баллом в поединке с "Борнмутом". В дерби против "Челси" "Арсенал" мог рассчитывать даже на победу, но Лено "привез" нелепый гол в собственные ворота, неудачно сыграв на выходе. В итоге, подопечные испанца не смогли удержать даже ничью и занимают крайне низкое для себя 12 место в турнирной таблице. Впереди у Артеты очень много работы – разгрести эти Авгиевы конюшни будет ой как непросто. Когда игроки такого класса допускают детские ошибки – очевидно, что здесь дело не только в тренере.

Борьба за ТОП-4 невероятна: МЮ сократил отставание от зоны ЛЧ

"Манчестер Юнайтед получил благоприятный календарь – в течение двух дней "манкунианцы" сыграли с не самыми сильными "Ньюкаслом" и "Бернли". Как следствие, подопечные Сульшера сократили отставание от "Челси" до 4-х очков и сумели обойти "Тоттенхэм", который неожиданно споткнулся в "Норвиче". Команда Жозе Моуринью в последних 3-х матчах одержала лишь 4 балла – с такой нестабильностью не стоит рассчитывать на путевку в Лигу Чемпионов, к которой в Северном Лондоне уже успели привыкнуть. "Челси" в последних матчах демонстрирует интересную закономерность, чередуя домашние поражения с выездными победами. Вот и сейчас подопечные Лэмпарда сенсационно проиграли "Саутгемптону" на "Стэмфорд Бридж", зато взяли 3 очка на "Эмирейтс" в матче с "Арсеналом". Когда-то "пенсионеры" считались домашней командой, а их беспроигрышная серия на "Стэмфорд Бридж" продолжительностью 86 поединков до сих пор остается рекордной в АПЛ. Что ж, все имеет свойство меняться. Вблизи зоны ЛЧ находятся также "Вулверхэмптон", "Шеффилд Юнайтед" и "Кристал Пэлас", но их финиш в ТОП-4 пока выглядит фантастикой. Сейчас все идет к тому, что при отсутствии спада у "Лестера" последнюю путевку в Лигу Чемпионов разыграют "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Учитывая феноменальные результаты "Ливерпуля", которые в совокупности с регулярными осечками Манчестер Сити фактически решили судьбу чемпионства, именно борьба за ТОП-4 становится едва ли не самой интересной интригой Премьер-лиги. Хотя, может кто-то последит за зоной вылета? Там тоже интрига закручивается не на шутку, особенно после того, как безнадежный "Уотфорд" нанял Найджела Пирсона и уже почти выбрался из пропасти.