Что произошло с ними дальше? Десять крупнейших продаж "Барселоны"

Как правило, уход из таких клубов, как мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", означает для игрока то, что в своей карьере он сделал минимум один шаг назад. Однако в истории "сине-гранатовых" случались случаи, когда даже после расставания с испанским грандом футболист добивался успеха в другом месте.

Проверим это утверждение на примере десяти крупнейших исходящих трансферов "Барсы", не учитывая пока, конечно же, продажу Неймара.

10. САМУЭЛЬ ЭТО'О

Год продажи: 2009

Куда: "Интер"

За сколько: 20 миллионов евро

Статистика после ухода: 311 матчей, 145 забитых мячей, 63 результативные передачи

Выигранные титулы после ухода: чемпионат Италии, кубок Италии (2), Суперкубок Италии, кубок чемпионов, клубный чемпионат мира.

9. ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА

Год продажи: 2013

Куда: "Бавария"

За сколько: 25 миллионов евро

Статистика после ухода: 121 матч, 18 забитых мячей, 23 результативные передачи

Выигранные титулы после ухода: чемпионат Германии (4), кубок Германии (2), Суперкубок Германии (2), Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

8. РОНАЛДИНЬО

Год продажи: 2008

Куда: "Милан"

За сколько: 25 миллионов евро

Статистика после ухода: 246 матчей, 77 забитых мячей, 74 результативные передачи

Выигранные титулы после ухода: чемпионат Италии, кубок Либертадорес, Суперкубок Южной Америки, кубок Мексики.

7. ПЕДРО

Год продажи: 2015

Куда: "Челси"

За сколько: 27 миллионов евро

Статистика после ухода: 87 матчей, 22 забитых мяча, 15 результативных передач

Выигранные титулы после ухода: чемпионат Англии.

6. РОНАЛДО

Год продажи: 1997

Куда: "Интер"

За сколько: 28 миллионов евро

Статистика после ухода: 335 матчей, 193 забитых мяча, 35 результативных передач

Выигранные титулы после ухода: кубок УЕФА, чемпионат Испании (2), Межконтинентальный кубок, Суперкубок УЕФА (2), Суперкубок Испании, кубок Бразилии.

5. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

Год продажи: 2010

Куда: "Милан"

За сколько: 30 миллионов евро (6 миллионов за год аренды + 24 миллиона сам трансфер в 2011 году)

Статистика после ухода: 312 матчей, 241 забитый мяч, 95 результативных передач

Выигранные титулы после ухода: чемпионат Италии, Суперкубок Италии, чемпионат Франции (4), кубок Франции (2), кубок французской лиги (3), Суперкубок Франции (3), кубок английской лиги, Суперкубок Англии, кубок УЕФА.

4. ЯЯ ТУРЕ

Год продажи: 2010

Куда: "Манчестер Сити"

За сколько: 30 миллионов евро

Статистика после ухода: 299 матчей, 79 забитых мячей, 48 результативных передач

Выигранные титулы после ухода: чемпионат Англии (2), кубок Англии, Суперкубок Англии, кубок английской лиги (2).

3. СЕСК ФАБРЕГАС

Год продажи: 2014

Куда: "Челси"

За сколько: 33 миллиона евро

Статистика после ухода: 136 матчей, 18 забитых мячей, 48 результативных передач

Выигранные титулы после ухода: чемпионат Англии (2), кубок английской лиги.

2. АЛЕКСИС САНЧЕС

Год продажи: 2014

Куда: "Арсенал"

За сколько: 42,5 миллионов евро

Статистика после ухода: 144 матча, 72 забитых мяча, 42 результативные передачи

Выигранные титулы после ухода: кубок Англии (2), Суперкубок Англии (3).

1. ЛУИШ ФИГУ

Год продажи: 2000

Куда: "Реал"

За сколько: 60 миллионов евро

Статистика после ухода: 393 матча, 68 забитых мячей, 59 результативных передач

Выигранные титулы после ухода: чемпионат Испании (2), чемпионат Италии (4), кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок.

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