Что произошло с ними дальше? Десять крупнейших продаж "Барселоны"
Как правило, уход из таких клубов, как мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", означает для игрока то, что в своей карьере он сделал минимум один шаг назад. Однако в истории "сине-гранатовых" случались случаи, когда даже после расставания с испанским грандом футболист добивался успеха в другом месте.
Проверим это утверждение на примере десяти крупнейших исходящих трансферов "Барсы", не учитывая пока, конечно же, продажу Неймара.
10. САМУЭЛЬ ЭТО'О
Год продажи: 2009
Куда: "Интер"
За сколько: 20 миллионов евро
Статистика после ухода: 311 матчей, 145 забитых мячей, 63 результативные передачи
Выигранные титулы после ухода: чемпионат Италии, кубок Италии (2), Суперкубок Италии, кубок чемпионов, клубный чемпионат мира.
9. ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА
Год продажи: 2013
Куда: "Бавария"
За сколько: 25 миллионов евро
Статистика после ухода: 121 матч, 18 забитых мячей, 23 результативные передачи
Выигранные титулы после ухода: чемпионат Германии (4), кубок Германии (2), Суперкубок Германии (2), Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.
8. РОНАЛДИНЬО
Год продажи: 2008
Куда: "Милан"
За сколько: 25 миллионов евро
Статистика после ухода: 246 матчей, 77 забитых мячей, 74 результативные передачи
Выигранные титулы после ухода: чемпионат Италии, кубок Либертадорес, Суперкубок Южной Америки, кубок Мексики.
7. ПЕДРО
Год продажи: 2015
Куда: "Челси"
За сколько: 27 миллионов евро
Статистика после ухода: 87 матчей, 22 забитых мяча, 15 результативных передач
Выигранные титулы после ухода: чемпионат Англии.
6. РОНАЛДО
Год продажи: 1997
Куда: "Интер"
За сколько: 28 миллионов евро
Статистика после ухода: 335 матчей, 193 забитых мяча, 35 результативных передач
Выигранные титулы после ухода: кубок УЕФА, чемпионат Испании (2), Межконтинентальный кубок, Суперкубок УЕФА (2), Суперкубок Испании, кубок Бразилии.
5. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ
Год продажи: 2010
Куда: "Милан"
За сколько: 30 миллионов евро (6 миллионов за год аренды + 24 миллиона сам трансфер в 2011 году)
Статистика после ухода: 312 матчей, 241 забитый мяч, 95 результативных передач
Выигранные титулы после ухода: чемпионат Италии, Суперкубок Италии, чемпионат Франции (4), кубок Франции (2), кубок французской лиги (3), Суперкубок Франции (3), кубок английской лиги, Суперкубок Англии, кубок УЕФА.
4. ЯЯ ТУРЕ
Год продажи: 2010
Куда: "Манчестер Сити"
За сколько: 30 миллионов евро
Статистика после ухода: 299 матчей, 79 забитых мячей, 48 результативных передач
Выигранные титулы после ухода: чемпионат Англии (2), кубок Англии, Суперкубок Англии, кубок английской лиги (2).
3. СЕСК ФАБРЕГАС
Год продажи: 2014
Куда: "Челси"
За сколько: 33 миллиона евро
Статистика после ухода: 136 матчей, 18 забитых мячей, 48 результативных передач
Выигранные титулы после ухода: чемпионат Англии (2), кубок английской лиги.
2. АЛЕКСИС САНЧЕС
Год продажи: 2014
Куда: "Арсенал"
За сколько: 42,5 миллионов евро
Статистика после ухода: 144 матча, 72 забитых мяча, 42 результативные передачи
Выигранные титулы после ухода: кубок Англии (2), Суперкубок Англии (3).
1. ЛУИШ ФИГУ
Год продажи: 2000
Куда: "Реал"
За сколько: 60 миллионов евро
Статистика после ухода: 393 матча, 68 забитых мячей, 59 результативных передач
Выигранные титулы после ухода: чемпионат Испании (2), чемпионат Италии (4), кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20