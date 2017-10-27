Что с мизинцем Эрика Байи?

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович опубликовал фотографию, на которой изображен он с партнерами по команде - вратарем Давидом де Хеа и защитником Эриком Байи.

На фотографии видно, что мизинец на правой руке Байи находится в довольно странном состоянии.

Этот факт широко обсуждают в социальных сетях поклонники манкунианцев.

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