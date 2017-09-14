Что с ними случилось дальше? Девять последних лучших игроков юношеских Чемпионатов Мира

Чуть более полумесяца осталось до старта 17-го по счету юношеского Чемпионата Мира, который в этом году пройдет в Индии. Традиционно этот турнир привлечет огромное внимание со стороны ведущих европейских клубов, которые постараются разглядеть наиболее перспективных талантов в своем возрасте.

Вспомним, как же сложилась судьба футболистов, которые были названы лучшими игроками Чемпионатов Мира U-17 за последние 18 лет.

1999: ЛЭНДОН ДОНОВАН

Страна: США

Игр за первую сборную: 157

Основные выигранные трофеи: 4 Золотых кубка КОНКАКАФ, 6 кубков МЛС, 2 регулярных чемпионата МЛС, открытый кубок США.

2001: ФЛОРАН СИНАМА-ПОНГОЛЬ

Страна: Франция

Игр за первую сборную: 1

Основные выигранные трофеи: кубок Англии, кубок чемпионов.

2003: СЕСК ФАБРЕГАС

Страна: Испания

Игр за первую сборную: 110

Основные выигранные трофеи: чемпионат мира, 2 чемпионата Европы, 2 чемпионата Англии, кубок Англии, кубок английской Лиги, чемпионат Испании, кубок Испании, 2 Суперкубка Испании, клубный чемпионат мира, 2 Суперкубка Англии.

2005: АНДЕРСОН

Страна: Бразилия

Игр за первую сборную: 9

Основные выигранные трофеи: кубок чемпионов, 4 чемпионата Англии, 2 кубка английской лиги, 2 чемпионата Португалии, клубный чемпионат мира, Копа Америки.

2007: ТОНИ КРООС

Страна: Германия

Игр за первую сборную: 78

Основные выигранные трофеи: чемпионат мира, 3 кубка чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, 3 чемпионата Германии, 3 кубка Германии, 3 клубных чемпионата мира, 4 Суперкубка УЕФА, 2 Суперкубка Германии.

2009: САНИ ЭММАНУЭЛЬ

Страна: Нигерия

Игр за первую сборную: 0

Основные выигранные трофеи: -.

2011: ХУЛИО ЭНРИКЕ ГОМЕС ГОНСАЛЕС

Страна: Мексика

Игр за первую сборную: 0

Основные выигранные трофеи: -.

2013: КЕЛЕЧИ ИХЕАНАЧО

Страна: Нигерия

Игр за первую сборную: 11

Основные выигранные трофеи: кубок английской лиги.

2015: КЕЛЕЧИ НВАКАЛИ

Страна: Нигерия

Игр за первую сборную: 0

Основные выигранные трофеи: -.

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