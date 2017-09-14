Что с ними случилось дальше? Девять последних лучших игроков юношеских Чемпионатов Мира
Чуть более полумесяца осталось до старта 17-го по счету юношеского Чемпионата Мира, который в этом году пройдет в Индии. Традиционно этот турнир привлечет огромное внимание со стороны ведущих европейских клубов, которые постараются разглядеть наиболее перспективных талантов в своем возрасте.
Вспомним, как же сложилась судьба футболистов, которые были названы лучшими игроками Чемпионатов Мира U-17 за последние 18 лет.
1999: ЛЭНДОН ДОНОВАН
Страна: США
Игр за первую сборную: 157
Основные выигранные трофеи: 4 Золотых кубка КОНКАКАФ, 6 кубков МЛС, 2 регулярных чемпионата МЛС, открытый кубок США.
2001: ФЛОРАН СИНАМА-ПОНГОЛЬ
Страна: Франция
Игр за первую сборную: 1
Основные выигранные трофеи: кубок Англии, кубок чемпионов.
2003: СЕСК ФАБРЕГАС
Страна: Испания
Игр за первую сборную: 110
Основные выигранные трофеи: чемпионат мира, 2 чемпионата Европы, 2 чемпионата Англии, кубок Англии, кубок английской Лиги, чемпионат Испании, кубок Испании, 2 Суперкубка Испании, клубный чемпионат мира, 2 Суперкубка Англии.
2005: АНДЕРСОН
Страна: Бразилия
Игр за первую сборную: 9
Основные выигранные трофеи: кубок чемпионов, 4 чемпионата Англии, 2 кубка английской лиги, 2 чемпионата Португалии, клубный чемпионат мира, Копа Америки.
2007: ТОНИ КРООС
Страна: Германия
Игр за первую сборную: 78
Основные выигранные трофеи: чемпионат мира, 3 кубка чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, 3 чемпионата Германии, 3 кубка Германии, 3 клубных чемпионата мира, 4 Суперкубка УЕФА, 2 Суперкубка Германии.
2009: САНИ ЭММАНУЭЛЬ
Страна: Нигерия
Игр за первую сборную: 0
Основные выигранные трофеи: -.
2011: ХУЛИО ЭНРИКЕ ГОМЕС ГОНСАЛЕС
Страна: Мексика
Игр за первую сборную: 0
Основные выигранные трофеи: -.
2013: КЕЛЕЧИ ИХЕАНАЧО
Страна: Нигерия
Игр за первую сборную: 11
Основные выигранные трофеи: кубок английской лиги.
2015: КЕЛЕЧИ НВАКАЛИ
Страна: Нигерия
Игр за первую сборную: 0
Основные выигранные трофеи: -.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Нигериядо 17 лет
|3
|6
|2
|Croatia U17
|3
|5
|3
|Chile U17
|3
|4
|4
|Соединённые Штаты до 17 лет
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Республика Корея до 17 лет
|3
|7
|2
|Бразилия до 17 лет
|3
|6
|3
|Англия до 17 лет
|3
|2
|4
|Guinea U17
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Мексика до 17 лет
|3
|7
|2
|Германия до 17 лет
|3
|6
|3
|Австралия до 17 лет
|3
|4
|4
|Аргентина до 17 лет
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Mali U17
|3
|7
|2
|Ecuador U17
|3
|6
|3
|Бельгия до 17 лет
|3
|4
|4
|Гондурас до 17 лет
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Russia U17
|3
|7
|2
|Коста-Рика до 17 лет
|3
|4
|3
|Северная Корея (КНДР) до 17 лет
|3
|4
|4
|South Africa U17
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Франция до 17 лет
|3
|9
|2
|Новая Зеландия до 17 лет
|3
|4
|3
|Paraguay U17
|3
|3
|4
|Syria U17
|3
|1