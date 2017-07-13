Что с ними случилось дальше? Команда "Барселоны-Б" сезона 2007/2008, которую тренировал Гвардиола

Свою тренерскую карьеру самый успешный наставник каталонской "Барселоны" в истории Хосеп Гвардиола начал в 2007 году, приняв вторую команду "сине-гранатовых". Тогда молодому специалисту предстояло вернуть "Барсу-Б" в третий по силе дивизион Испании, из которого его подопечные только-только вылетели.

Свою задачу Гвардиола и его команда с честью выполнили, благодаря чему наставник сразу же пошел на повышение - в первую команду каталонского гранда. Но как же в дальнейшем сложилась судьба его первых подопечных? Попробуем разобраться.

ГОЛКИПЕР: ОЙЕР ОЛАСАБАЛЬ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Гранада"

Матчей в сезоне 2007/2008: 31

Карьерный путь: "Барселона", "Гранада", "Реал Сосьедад"

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК: ДАВИД КОРСОЛЕС

Возраст: 31

Текущий клуб: "Расинг" (Сантадер)

Матчей в сезоне 2007/2008: 30

Карьерный путь: "Эркулес", "Валенсия-Б", "Барселона-Б", "Рекреативо", "Альбасете", "Расинг"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: ЧИКО ФЛОРЕС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Лехвия" (Доха)

Матчей в сезоне 2007/2008: 10

Карьерный путь: "Кадис", "Портуенсе", "Барселона-Б", "Алмерия", "Дженоа", "Мальорка", "Суонси Сити", "Лехвия"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: МАРК ВАЛЬЕНТЕ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Маккаби" (Хайфа)

Матчей в сезоне 2007/2008: 29

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Севилья-Б", "Вальядолид", "Маккаби"

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК: ВИКТОР САНЧЕС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Эспаньол" (Барселона)

Матчей в сезоне 2007/2008: 30

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Херес", "Хетафе", "Ксамакс", "Эспаньол"

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ДАНИ ТОРИБИО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Алькоркон"

Матчей в сезоне 2007/2008: 17

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Террасса", "Малага", "Понферрадина", "Вильярреал-Б", "Мурсия", "Алавес", "Алькоркон"

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ДИМАС ДЕЛЬГАДО

Возраст: 33

Текущий клуб: "Вестерн Сидней Уондерерс"

Матчей в сезоне 2007/2008: 23

Карьерный путь: "Граменет", "Барселона-Б", "Нумансия", "Картахена", "Рекреативо", "Вестерн Сидней Уондерерс"

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ХАВИ ТОРРЕС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Спортинг" (Хихон)

Матчей в сезоне 2007/2008: 28

Карьерный путь: "Вильярреал-Б", "Аликанте" "Барселона-Б", "Малага", "Леванте", "Хетафе", "Бетис", "Спортинг"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: СЕРХИО БУСКЕТС

Возраст: 28

Текущий клуб: "Барселона"

Матчей в сезоне 2007/2008: 23

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: АБРАХАМ ГОНСАЛЕС

Возраст: 31

Текущий клуб: "УНАМ Пумас" (Мехико)

Матчей в сезоне 2007/2008: 37

Карьерный путь: "Терраса", "Барселона-Б", "Кадис", "Химнастик", "Понферрадина", "Алькоркон", "Эспаньол", "УНАМ Пумас"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Бавария" (Мюнхен)

Матчей в сезоне 2007/2008: 5

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Бавария"

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ВИКТОР ВАСКЕС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Крус Асул" (Мехико)

Матчей в сезоне 2007/2008: 22

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Брюгге", "Крус Асул"

ЛЕВЫЙ ВИНГЕР: ХЕФФРЕН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Эйпен"

Матчей в сезоне 2007/2008: 27

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Спортинг" (Лиссабон), "Вальядолид", "Эйпен"

ЛЕВЫЙ ВИНГЕР: ЯГО ФАЛЬКЕ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Торино" (Турин)

Матчей в сезоне 2007/2008: 17

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Ювентус", "Тоттенхэм", "Саутгемптон", "Алмерия", "Райо Вальекано", "Дженоа", "Рома", "Торино"

ПРАВЫЙ ВИНГЕР: ПЕДРО РОДРИГЕС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Челси" (Лондон)

Матчей в сезоне 2007/2008: 37

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Челси"

ФОРВАРД: ГАЙ АССУЛИН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Сабадель"

Матчей в сезоне 2007/2008: 22

Карьерный путь: "Барселона-Б", "Манчестер Сити", "Брайтон", "Расинг", "Гранада", "Эркулес", "Мальорка", "Хапоэль" (Тель-Авив), "Сабадель"

ФОРВАРД: ЭМИЛИО ГУЭРРА

Возраст: 35

Текущий клуб: "Велес"

Матчей в сезоне 2007/2008: 26

Карьерный путь: "Эспаньол-Б", "Вилласар Мар", "Фигерес", "Ройс", "Паламос", "Линарес", "Сабадель", "Гранада-Б", "Сарагоса-Б", "Барселона-Б", "Атлетико-Б", "Атлетико Сьюдад", "Кастельон", "Бенидорм", "Пуэртольяно", "Малага-Б", "Кавала", "Сагита", "Академика", "Велес".

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