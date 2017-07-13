Что с ними случилось дальше? Команда "Барселоны-Б" сезона 2007/2008, которую тренировал Гвардиола
Свою тренерскую карьеру самый успешный наставник каталонской "Барселоны" в истории Хосеп Гвардиола начал в 2007 году, приняв вторую команду "сине-гранатовых". Тогда молодому специалисту предстояло вернуть "Барсу-Б" в третий по силе дивизион Испании, из которого его подопечные только-только вылетели.
Свою задачу Гвардиола и его команда с честью выполнили, благодаря чему наставник сразу же пошел на повышение - в первую команду каталонского гранда. Но как же в дальнейшем сложилась судьба его первых подопечных? Попробуем разобраться.
ГОЛКИПЕР: ОЙЕР ОЛАСАБАЛЬ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Гранада"
Матчей в сезоне 2007/2008: 31
Карьерный путь: "Барселона", "Гранада", "Реал Сосьедад"
ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК: ДАВИД КОРСОЛЕС
Возраст: 31
Текущий клуб: "Расинг" (Сантадер)
Матчей в сезоне 2007/2008: 30
Карьерный путь: "Эркулес", "Валенсия-Б", "Барселона-Б", "Рекреативо", "Альбасете", "Расинг"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: ЧИКО ФЛОРЕС
Возраст: 29
Текущий клуб: "Лехвия" (Доха)
Матчей в сезоне 2007/2008: 10
Карьерный путь: "Кадис", "Портуенсе", "Барселона-Б", "Алмерия", "Дженоа", "Мальорка", "Суонси Сити", "Лехвия"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: МАРК ВАЛЬЕНТЕ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Маккаби" (Хайфа)
Матчей в сезоне 2007/2008: 29
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Севилья-Б", "Вальядолид", "Маккаби"
ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК: ВИКТОР САНЧЕС
Возраст: 29
Текущий клуб: "Эспаньол" (Барселона)
Матчей в сезоне 2007/2008: 30
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Херес", "Хетафе", "Ксамакс", "Эспаньол"
ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ДАНИ ТОРИБИО
Возраст: 28
Текущий клуб: "Алькоркон"
Матчей в сезоне 2007/2008: 17
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Террасса", "Малага", "Понферрадина", "Вильярреал-Б", "Мурсия", "Алавес", "Алькоркон"
ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ДИМАС ДЕЛЬГАДО
Возраст: 33
Текущий клуб: "Вестерн Сидней Уондерерс"
Матчей в сезоне 2007/2008: 23
Карьерный путь: "Граменет", "Барселона-Б", "Нумансия", "Картахена", "Рекреативо", "Вестерн Сидней Уондерерс"
ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ХАВИ ТОРРЕС
Возраст: 29
Текущий клуб: "Спортинг" (Хихон)
Матчей в сезоне 2007/2008: 28
Карьерный путь: "Вильярреал-Б", "Аликанте" "Барселона-Б", "Малага", "Леванте", "Хетафе", "Бетис", "Спортинг"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: СЕРХИО БУСКЕТС
Возраст: 28
Текущий клуб: "Барселона"
Матчей в сезоне 2007/2008: 23
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: АБРАХАМ ГОНСАЛЕС
Возраст: 31
Текущий клуб: "УНАМ Пумас" (Мехико)
Матчей в сезоне 2007/2008: 37
Карьерный путь: "Терраса", "Барселона-Б", "Кадис", "Химнастик", "Понферрадина", "Алькоркон", "Эспаньол", "УНАМ Пумас"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Бавария" (Мюнхен)
Матчей в сезоне 2007/2008: 5
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Бавария"
АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ВИКТОР ВАСКЕС
Возраст: 29
Текущий клуб: "Крус Асул" (Мехико)
Матчей в сезоне 2007/2008: 22
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Брюгге", "Крус Асул"
ЛЕВЫЙ ВИНГЕР: ХЕФФРЕН
Возраст: 28
Текущий клуб: "Эйпен"
Матчей в сезоне 2007/2008: 27
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Спортинг" (Лиссабон), "Вальядолид", "Эйпен"
ЛЕВЫЙ ВИНГЕР: ЯГО ФАЛЬКЕ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Торино" (Турин)
Матчей в сезоне 2007/2008: 17
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Ювентус", "Тоттенхэм", "Саутгемптон", "Алмерия", "Райо Вальекано", "Дженоа", "Рома", "Торино"
ПРАВЫЙ ВИНГЕР: ПЕДРО РОДРИГЕС
Возраст: 29
Текущий клуб: "Челси" (Лондон)
Матчей в сезоне 2007/2008: 37
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Барселона", "Челси"
ФОРВАРД: ГАЙ АССУЛИН
Возраст: 25
Текущий клуб: "Сабадель"
Матчей в сезоне 2007/2008: 22
Карьерный путь: "Барселона-Б", "Манчестер Сити", "Брайтон", "Расинг", "Гранада", "Эркулес", "Мальорка", "Хапоэль" (Тель-Авив), "Сабадель"
ФОРВАРД: ЭМИЛИО ГУЭРРА
Возраст: 35
Текущий клуб: "Велес"
Матчей в сезоне 2007/2008: 26
Карьерный путь: "Эспаньол-Б", "Вилласар Мар", "Фигерес", "Ройс", "Паламос", "Линарес", "Сабадель", "Гранада-Б", "Сарагоса-Б", "Барселона-Б", "Атлетико-Б", "Атлетико Сьюдад", "Кастельон", "Бенидорм", "Пуэртольяно", "Малага-Б", "Кавала", "Сагита", "Академика", "Велес".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20