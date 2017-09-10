Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

В нынешнем году в список лучших игроков молодежных чемпионатов Европы был включен полузащитник сборной Испании U-21 Дани Себальос. Не секрет, что выигрыш этой награды сулит футболисту большую карьеру, но так ли все происходит на самом деле? Чтобы ответить на данный вопрос, вспомним всех лучших игроков молодежных чемпионатов Европы и их дальнейшие достижения.

1978: ВАХИД ХАЛИЛХОДЖИЧ

Страна: Югославия

Игр за первую сборную: 16

Основные выигранные трофеи: кубок Югославии, чемпионат Франции

1980: АНАТОЛИЙ ДЕМЬЯНЕНКО

Страна: СССР

Игр за первую сборную: 80

Основные выигранные трофеи: 5 чемпионатов СССР, 3 Суперкубка СССР, 4 кубка СССР, кубок кубков, чемпионат Украины, кубок Украины

1982: РУДИ ФЕЛЛЕР

Страна: Германия

Игр за первую сборную: 90

Основные выигранные трофеи: Чемпионат Мира, кубок Италии, Лига Чемпионов

1984: МАРК ХЕЙТЛИ

Страна: Англия

Игр за первую сборную: 32

Основные выигранные трофеи: чемпионат Франции, 6 чемпионатов Шотландии, 3 кубка шотландской лиги, 2 кубка Шотландии

1986: МАНОЛО САНЧИС

Страна: Испания

Игр за первую сборную: 48

Основные выигранные трофеи: 8 чемпионатов Испании, 2 кубка УЕФА, кубок испанской лиги, 5 Суперкубков Испании, 2 кубка Испании, 2 кубка чемпионов, межконтинентальный кубок

1988: ЛОРАН БЛАН

Страна: Франция

Игр за первую сборную: 97

Основные выигранные трофеи: 2 кубка Франции, Суперкубок Испании, кубок Испании, кубок кубков, чемпионат мира, чемпионат Европы, чемпионат Англии

1990: ДАВОР ШУКЕР

Страна: Хорватия

Игр за первую сборную: 69

Основные выигранные трофеи: чемпион Испании, Суперкубок Испании, кубок чемпионов, межконтинентальный кубок

1992: РЕНАТО БУЗО

Страна: Италия

Игр за первую сборную: 0

Основные выигранные трофеи: чемпионат Италии, Суперкубок Италии

1994: ЛУИШ ФИГУ

Страна: Португалия

Игр за первую сборную: 127

Основные выигранные трофеи: 4 чемпионата Испании, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, кубок кубков, 2 Суперкубка УЕФА, кубок чемпионов, межконтинентальный кубок, 4 чемпионата Италии, кубок Италии, 2 Суперкубка Италии

1996: ФАБИО КАННАВАРО

Страна: Италия

Игр за первую сборную: 136

Основные выигранные трофеи: кубок УЕФА, 2 кубка Италии, Суперкубок Италии, чемпионат мира, 2 чемпионата Испании, Суперкубок Испании

1998: ФРАНСЕСК АРНАУ

Страна: Испания

Игр за первую сборную: 0

Основные выигранные трофеи: Суперкубок Испании, кубок Испании

2000: АНДРЕА ПИРЛО

Страна: Италия

Игр за первую сборную: 116

Основные выигранные трофеи: 2 кубка Италии, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 6 чемпионатов Италии, 3 Суперкубка Италии, чемпионат мира, клубный чемпионат мира

2002: ПЕТЕР ЧЕХ

Страна: Чехия

Игр за первую сборную: 124

Основные выигранные трофеи: 4 чемпионата Англии, 3 кубка английской лиги, 4 Суперкубка Англии, 5 кубков Англии, кубок чемпионов, кубок УЕФА

2004: АЛЬБЕРТО ДЖИЛАРДИНО

Страна: Италия

Игр за первую сборную: 57

Основные выигранные трофеи: чемпионат мира, кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Китая

2006: КЛААС-ЯН ХУНТЕЛАР

Страна: Нидерланды

Игр за первую сборную: 76

Основные выигранные трофеи: 2 кубка Нидерландов, 2 Суперкубка Нидерландов, кубок Германии, Суперкубок Германии

2007: РОЙСТОН ДРЕНТЕ

Страна: Нидерланды

Игр за первую сборную: 1

Основные выигранные трофеи: чемпионат Испании, Суперкубок Испании

2009: МАРКУС БЕРГ

Страна: Швеция

Игр за первую сборную: 47

Основные выигранные трофеи: чемпионат Швеции, кубок Греции

2011: ХУАН МАТА

Страна: Испания

Игр за первую сборную: 41

Основные выигранные трофеи: кубок Испании, чемпионат мира, 2 кубка Англии, кубок чемпионов, чемпионат Европы, 2 кубка УЕФА, Суперкубок Англии, кубок английской лиги

2013: ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА

Страна: Испания

Игр за первую сборную: 21

Основные выигранные трофеи: 4 чемпионата Испании, 2 кубка Испании, 2 кубка чемпионов, 3 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА, 3 клубных чемпионата мира, 4 чемпионата Германии, 2 кубка Германии, Суперкубок Германии

2015: ВИЛЬЯМ КАРВАЛЬЮ

Страна: Португалия

Игр за первую сборную: 36

Основные выигранные трофеи: кубок Португалии, чемпионат Европы

2015: ДАНИ СЕБАЛЬОС

Страна: Испания

Игр за первую сборную: 0

Основные выигранные трофеи: Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА

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