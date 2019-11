Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного

"Ливерпуль" на шаг ближе к долгожданной победе в АПЛ. Каждую неделю все повторяют, что "мерсисайдцы" имеют всё, чтобы получить заветный трофей. Роскошная игра, везение, а теперь появился еще один фактор – расположение судей. В матче с "Манчестер Сити" главный арбитр и VAR не сделали ничего катастрофического (по факту, несмотря на заявления многих диванных экспертов), но все ключевые спорные ситуации трактовали в пользу "красных". Конечно же, это не отменяет того, что "Ливерпуль" провел очередной прекрасный матч, в котором заслуженно победил "Сити". Что может помешать чемпионству, когда уверенно разбиваешь главного конкурента и не теряешь очков с другими? Наверное, ничего! Клопп имеет +8 в турнирной таблице и лучшую команду лиги. Пришло время "Ливерпулю" наконец выиграть АПЛ и закрыть свой гештальт.

В свою очередь Гвардиола до сих пор не покорил "Энфилд", но "сгорел" от арбитров. Во время матча Пеп нападал на резервного судью, после финального свистка саркастически благодарил главного рефери и его ассистентов, во флэш-интервью и на пресс-конференции пытался направить все вопросы видео-помощнику, маскируясь под фальшивому спокойствием. Наставника "Сити" можно понять – неоднозначное решение арбитров в дебюте игры с "Ливерпулем" убило его план. VAR не помог! Хотя судьи вполне могли поставить пенальти и подарить "горожанам" максимально комфортные условия, а сейчас мы бы говорили, как Гвардиола снова грамотно сдержал Клоппа. А так – четвертое поражение на "Энфилде" для Пепа. Каталонец так много не проигрывал ни на одной другой арене. И еще ни разу там не победил.

Pep let them know how he really felt pic.twitter.com/pY9XdQiDHT — B/R Football (@brfootball) 10 листопада 2019 р.

Месси – король штрафных, он забивает больше топ-клубов. Лео шедеврально разбил "Сельту" голами-близнецами со стандартов: за минуту до перерыва и через две минуты после возобновления игры. Над стенкой, в верхний угол – фирменное исполнения от аргентинца. За последние 10 лет Месси забил больше штрафных, чем "Ювентус" и "Реал". Главная звезда этих клубов также пострадала – Лионель с 52 результативными ударами со штрафных опередил Роналду (51). Упал еще один рекорд Криша, ведь лидер "Барселоны" догнал его по количеству хет-триков в Ла Лиге (34), трижды отличившись в ворота "Сельты". "Барса" сохранила лидерство в Примере, хотя "Реал" не менее уверенно переиграл "Эйбар". В Мадриде заявили о нахождении правильного пути, но выводы делать рано. Пока будем следить.

Роналду уже не тот? Чемпион – "Ювентус", если кто-то забыл – выиграл у "россонери" девятый матч подряд и остался лидером Серии "А". Ничего удивительного – "Милан" все еще играет роль невзрачной команды и не может бороться с лидерами. Интересно другое – Криштиану Роналду заменили. Это редкая редкость, а здесь она происходит дважды за неделю! Да еще и в начале второго тайма. Португалец не скрывал разочарования, сразу направился в подтрибунное помещение и поехал (по слухам) со стадиона до финального свистка. Маурицио Сарри вступился за звезду и призвал поблагодарить, что Криш вообще согласился помочь на поле, имея проблемы со здоровьем. Подтверждают эти слова трансляторы Sky, которые выхватили кадры болевых ощущений Роналду на поле. Криштиану получил и психологический удар – судьбу матча красивым индивидуальным голом решил Дибала, который как раз и заменил его за 20 минут до того.

No Kovac, yes party! Der Klassiker вышел неприлично односторонним – "Боруссию" никто не заметил на поле. Это уже пятый подряд позорный выезд "шмелей" на "Альянц-Арену". Общий счет этих матчей – 24:2. "Бавария" после смены тренера сыграла лучше на каждом участке поля, задушила соперника прессингом и быстрыми атаками. Мюллер, которого мариновал Ковач, вдохнул футбол полной грудью и выдал роскошный матч. 19-летний вингер Дэвис на чужой позиции уничтожил фланг Дортмунда. Ну и Левандовски – поляк забивает в каждом туре (16 голов за 11 матчей)! Временный наставник команды Ганс Флик улучшил игрe и наладил атмосферу. Боссы могут не спешить с поисками нового тренера. Да и чем черт не шутит. Может, Флику стоит доверить клуб на постоянной основе? Посмотрим!

✅ First player in Bundesliga history to score in 11 straight games

✅ Scored in every Bundesliga game

✅ Scored in every Champions League game



Robert Lewandowski is a man possessed this season. ⚽ pic.twitter.com/G0bB9sUO9z — FOX Soccer (@FOXSoccer) 9 листопада 2019 р.

Главный тренер "Фрайбурга" валяется на земле, а сам "Фрайбург" валяется на верху таблицы! Дикий эпизод случился в последнем матче 11-го тура Бундеслиги. В компенсированное время капитан "Айнтрахта" грубо сбил с ног тренера "Фрайбурга" – Давиду Абрахаму не понравилось, что Кристиан Штрайх не остановил для него мяч. Это была критическая ошибка защитника, ведь за тренера побежала мстить вся скамейка запасных "Фрайбурга". Просто посмотрите видос! Это ведь не футбол, это уже бои без правил какие-то! Абрахам получил красную карточку, но еще легко отделался – за Штрайха мог впрячься весь "Шварцвальдштадион" и даже весь город. Коуч – местная легенда. Несмотря на успехи в этом сезоне, харизматичного наставника вообще носят на руках. После победы над "Айнтрахтом" и трети пройденной дистанции "Фрайбург" разделяет второе место Бундеслиги вместе с "РБ Лейпцигом" и "Баварией". Просто сказка! А инцидент завершился извинениями и примирением.

Have you seen anything like it?



Frankfurt's David Abraham was sent off for barging Freiburg coach Christian Streich, sparking chaos on the touchline pic.twitter.com/pqLSB1UdqX — ESPN UK (@ESPNUK) 11 листопада 2019 р.