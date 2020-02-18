Что такое "не везет" и как с ним бороться? Или почему "Челси" проиграл МЮ в победном матче?

"Манчестер Юнайтед" после громкого бана "Манчестер Сити" получил шанс прорваться в Лигу Чемпионов с пятого места, но для этого сначала нужно было подняться хотя бы семерку. В случае победы над "Челси" манкунианцы бы не только выполнили эту задачу, но и уменьшили бы расстояние от пятого "Тоттенхэма" до двух очков. "Пенсионеры", в свою очередь, не собирались подпускать конкурентов поближе (тем более что бан "Сити" вполне может оказаться условным, и мест в ЛЧ будет только четыре). Поединок стартовал на высоких скоростях с атаками в обе стороны. В первые десять минут счет мог измениться минимум дважды: на 6-й минуте Джеймс сместился на линию штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол, а на 9-й с такого же расстояния Виллиан стрелял в дальний верхний – в обоих случаях мяч пролетел рядом с каркасом ворот. После этого Фортуна неожиданно отвернулась от "Челси", который на 11-й минуте потерял из-за травмы Канте, а на 22-й не выпросил красную для Магуайра. Эпизод стал центральным для всех английских СМИ: Харри упал в борьбе с Батшуайи и сделал едва заметный толчок ногой в пах Миши – за аналогичные действия против Рюдигера удаляли Сона, однако VAR решил, что здесь никакого фола не было.

Лондонцы разозлились не на шутку. На 23-й и 26-й минутах они провели две стремительные атаки с передачами от края штрафной под удар Батшуайи, однако в первом случае нападающий не попал по мячу, а в другом пробил рядом с левой стойкой. МЮ огрызнулся на 31-й минуте мощным ударом Бруну Фернандеша с дистанции, а на 37-й Марсиаль обыгрался с Бруну на левом фланге, ворвался на край штрафной и выстрелил в дальний угол – рядом с каркасом! И снова "Челси" не повезло! На 42-й минуте Марсиаль ненароком попал в голову Кристенсену, который долго сидел на газоне и покидал поле, держась за нос. Вернувшись на 45-й, он снова столкнулся с Марсиалем, но на этот раз Антони забивал гол: Ван-Биссака накрутил на правом фланге Виллиана, подал на линию вратарской под замыкания французу, а тот опередил Кристенсена и пробил головой точно под дальнюю штангу – 0:1! Правда, уже на 45+3-й Батшуайи мог сравнять счет, получив разрезную передачу от Педро, однако его удар с правого края штрафной прошел мимо ворот.

После перерыва Лэмпарду пришлось снимать с игры Кристенсена, которого сменил Зума. "Челси" довольно прогнозируемо пошел вперед, что едва не вылилось в потерю преимущества МЮ в счете – на 53-й минуте выстрел Маунта метров с 20-ти Де Хеа перевел в штангу, а на 55-й защитники втроем бросались под удар Педро с минимальной дистанции. Лондонцы заработали угловой, подачу с которого неожиданным точным ударом замкнул Зума – и снова Фортуна была против хозяев. VAR заметил, как Аспиликуэта придержал Вильямса в момент подачи, поэтому гол был отменен. Небольшой должок судьба отдала "пенсионерам" на 63-й минуте, когда Бруну Фернандеш хитрым ударом со штрафного попал в ближнюю штангу. Впрочем, уже на 66-й Челси был шокирован вторым голом: "дьяволы" заработали угловой, Фернандес выполнил подачу, а Магуайр замкнул головой – точно в правый нижний! На 70-й Харри мог и третий положить с углового, но на этот раз ему немного не хватило точности.

Лэмпард бросил в бой Жиру, который на 73-й минуте своевременным пасом пяткой из-под защитника вывел Ковачича один на один с Де Хеа, однако прямо перед ударом мяч из-под ног Матео в бешеном подкате выбил Байли. На 77-й Оливье забил сам, замкнув передачу Маунта из глубины на линию вратарской, однако судьба продолжила издеваться над хозяевами – VAR посчитал офсайд по стопе француза, потому гол снова отменили. В последние 10 минут Челси не оставлял попыток хотя бы размочить счет, однако защитники МЮ отважно бросались под все удары (тем более что их было не так много). Когда же и они не спасали, за гостей играла стойка – как на 89-й минуте после выстрела Маунта со штрафного метров с 24-х. Лондонцы так открылись, что едва не пропустили третий раз на 90+2-й минуте после выхода Игало один на один с Кабальеро. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сухую победу "красных дьяволов". Манкунианцы набрали 38 очков и поднялись на седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ, в то время как Челси остался четвертым с 41 зачетным баллом в активе.

Ужасный нефарт Челси или VAR опять начудил?

Поединок против "Манчестер Юнайтед" для Челси оказался настолько неудачным, что ненароком задумываешься, не "в понедельник их мама родила"? Пришлось проверить информацию – оказалось, что 10 марта 1905 (день основания клуба) была пятница. А еще удалось узнать, что арбитр поединка против "Манчестер Юнайтед" Энтони Тейлор родился и вырос в самом центре Манчестера. То есть, лондонцам не везло еще до матча. По ходу игры уровень невезения "пенсионеров" только рос. На 11-й минуте команда осталась без Канте, а дальше произошел эпизод с Магуайром – экс-арбитр Клаттенбург, Сеск Фабрегас и даже манкунианец Гарри Невилл считают, что это красная карточка. Как минимум, потому что за аналогичный эпизод тот же Энтони Тейлор удалил Сон Хин Мина, однако на этот раз VAR в лице Криса Каваны решил, что никакого фола не было.

Первый отмененный гол "Челси" также вызывает вопросы. Да, возникла толкотня и так, Аспиликуэта придержал Уильямса за футболку, однако таких эпизодов в штрафной - десятки за матч. Впрочем, Челси не фартило не только с арбитражем: команда осталась не только без травмированного уже на 11-й минуте Канте, но и без Кристенсена – он сломал нос, вернулся на поле доиграть тайм и сразу же отпустил от себя Марсиаля, дав ему забить гол. Кроме того, стоит упомянуть о двух промахах Батшуайи с минимальных дистанций и две стойки после ударов Маунта. Словом, не везло "Челси" капитально.

Все это не отменяет игровых проблем "пенсионеров", которые пропускают по два гола с двух ударов и проводят серию в четыре матча АПЛ без побед. Возникают вопросы и к Лэмпарду, который упорно игнорирует Жиру, хотя за 10 минут на поле он вывел Ковачича практически один на один пасом пяткой и забил гол, прекрасно сориентировавшись в штрафной. Команда также часто теряла инициативу на ровном месте и продолжает заниматься расточительством, хотя общая статистика матча против МЮ у лондонцев сильная – 11:2 по проникающим передачам, 7,85 против 12,71 по интенсивности прессинга (топовый показатель), 11 ударов из пределов штрафной. "Челси" не имеет права списывать все свои беды не тяжелую судьбу, но нефарт "пенсионеров" действительно стал одной из самых серьезных причин поражения.