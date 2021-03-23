Что там по "Золотой Бутсе"? Левандовски - фаворит, Месси и Роналду в погоне, прошлогодний чемпион сдулся

Сегодня мы решили проследить за главными претендентами на получение "Золотой бутсы" 2021. Европейские чемпионаты взяли паузу на матчи национальных сборных, поэтому таблица бомбардиров не изменится в течение следующих двух недель. Как известно, "Золотая бутса" – это награда, которая вручается лучшему бомбардиру элитных дивизионов европейских чемпионатов по итогам каждого сезона. При этом каждая лига имеет свой коэффициент – в зависимости от статуса чемпионата, забитый гол умножается на 2 (Италия, Англия, Испания, Германия и Франция) или 1.5 (чемпионаты с 6 по 21 позиции рейтинга ассоциаций УЕФА).

Действующим обладателем "Золотой бутсы" является форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, забивший 36 голов в Серии "А" 2019/20. Он обошел Роберта Левандовски благодаря удачной серии на финише чемпионата. А вот в текущем сезоне нападающий "Баварии" является явным фаворитом на награду – пока конкуренцию Роберту могут составить разве что Лионель Месси и Криштиану Роналду. Оба имеют определенное преимущество, ведь в Испании и Италии команды проводят по 38 матчей, тогда как в Бундеслиге – только 34. Похоже, поляк это понимает и не собирается останавливаться – в последнем матче "Баварии" Левандовски оформил хет-трик в ворота "Штутгарта". Зато Роналду, как и весь "Ювентус", не забил ни разу. Этим воспользовались Месси и Холанд. Аргентинец отличился дважды и догнал Криштиану, а Эрлинг тоже оформил дубль и отстает от ТОП-3 на два гола. К слову, рекордсменом по количеству полученных наград является Лионель Месси, который 6 раз выигрывал "Золотую бутсу". У Криштиану Роналду на две "бутсы" меньше. Мы составили небольшую таблицу главных претендентов на "Золотую бутсу" в этом году, и предлагаем с ней ознакомится.

"Золотая бутса" 2020/21: ТОП-10 рейтинга по состоянию на 23 марта 2021 года

1. Роберт Левандовски ("Бавария", Германия) – 35 голов, 70 баллов (коэффициент – 2)

2-3. Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) – 23 гола, 46 баллов (коэффициент – 2)

2-3. Лионель Месси ("Барселона", Испания) – 23 гола, 46 баллов (коэффициент – 2)

4-5. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Германия) – 21 гол, 42 балла (коэффициент – 2)

4-5. Андре Силва ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия) – 21 гол, 42 балла (коэффициент – 2)

6. Каспер Юнкер ("Буде-Глимт", Норвегия) – 27 голов, 40,5 балла (коэффициент – 1,5)

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) – 20 голов, 40 баллов (коэффициент – 2)

8-9. Ромелу Лукаку ("Интер", Италия) – 19 голов, 38 баллов (коэффициент – 2)

8-9. Луис Суарес ("Атлетико", Испания) – 19 голов, 38 баллов (коэффициент – 2)

10-11. Амаль Пеллегрино ("Кристиансунд", Норвегия) – 25 голов, 37,5 балла (коэффициент – 1,5)

10-11. Поль Онуаху ("Генк", Бельгия) – 25 голов, 37,5 балла (коэффициент – 1,5).

Лучшими представителями РПЛ в данном рейтинге являются Артем Дзюба и Сердар Азмун. На их счету по 13 голов и 19,5 баллов. Оба замыкают первую сотню. Будем следить за рейтингом и дальше, периодически обновляя его!