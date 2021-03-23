Что там по "Золотой Бутсе"? Левандовски - фаворит, Месси и Роналду в погоне, прошлогодний чемпион сдулся
Сегодня мы решили проследить за главными претендентами на получение "Золотой бутсы" 2021. Европейские чемпионаты взяли паузу на матчи национальных сборных, поэтому таблица бомбардиров не изменится в течение следующих двух недель. Как известно, "Золотая бутса" – это награда, которая вручается лучшему бомбардиру элитных дивизионов европейских чемпионатов по итогам каждого сезона. При этом каждая лига имеет свой коэффициент – в зависимости от статуса чемпионата, забитый гол умножается на 2 (Италия, Англия, Испания, Германия и Франция) или 1.5 (чемпионаты с 6 по 21 позиции рейтинга ассоциаций УЕФА).
Действующим обладателем "Золотой бутсы" является форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, забивший 36 голов в Серии "А" 2019/20. Он обошел Роберта Левандовски благодаря удачной серии на финише чемпионата. А вот в текущем сезоне нападающий "Баварии" является явным фаворитом на награду – пока конкуренцию Роберту могут составить разве что Лионель Месси и Криштиану Роналду. Оба имеют определенное преимущество, ведь в Испании и Италии команды проводят по 38 матчей, тогда как в Бундеслиге – только 34. Похоже, поляк это понимает и не собирается останавливаться – в последнем матче "Баварии" Левандовски оформил хет-трик в ворота "Штутгарта". Зато Роналду, как и весь "Ювентус", не забил ни разу. Этим воспользовались Месси и Холанд. Аргентинец отличился дважды и догнал Криштиану, а Эрлинг тоже оформил дубль и отстает от ТОП-3 на два гола. К слову, рекордсменом по количеству полученных наград является Лионель Месси, который 6 раз выигрывал "Золотую бутсу". У Криштиану Роналду на две "бутсы" меньше. Мы составили небольшую таблицу главных претендентов на "Золотую бутсу" в этом году, и предлагаем с ней ознакомится.
"Золотая бутса" 2020/21: ТОП-10 рейтинга по состоянию на 23 марта 2021 года
1. Роберт Левандовски ("Бавария", Германия) – 35 голов, 70 баллов (коэффициент – 2)
2-3. Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) – 23 гола, 46 баллов (коэффициент – 2)
2-3. Лионель Месси ("Барселона", Испания) – 23 гола, 46 баллов (коэффициент – 2)
4-5. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Германия) – 21 гол, 42 балла (коэффициент – 2)
4-5. Андре Силва ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия) – 21 гол, 42 балла (коэффициент – 2)
6. Каспер Юнкер ("Буде-Глимт", Норвегия) – 27 голов, 40,5 балла (коэффициент – 1,5)
7. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) – 20 голов, 40 баллов (коэффициент – 2)
8-9. Ромелу Лукаку ("Интер", Италия) – 19 голов, 38 баллов (коэффициент – 2)
8-9. Луис Суарес ("Атлетико", Испания) – 19 голов, 38 баллов (коэффициент – 2)
10-11. Амаль Пеллегрино ("Кристиансунд", Норвегия) – 25 голов, 37,5 балла (коэффициент – 1,5)
10-11. Поль Онуаху ("Генк", Бельгия) – 25 голов, 37,5 балла (коэффициент – 1,5).
Лучшими представителями РПЛ в данном рейтинге являются Артем Дзюба и Сердар Азмун. На их счету по 13 голов и 19,5 баллов. Оба замыкают первую сотню. Будем следить за рейтингом и дальше, периодически обновляя его!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Рэмзи может вернуться в АПЛ
-
Transfermarkt снизил стоимость Алексея Миранчука
-
"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера
-
Нобоа заявил, что у Кокорина лучший удар среди всех футболистов, с которыми он играл
-
Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"
-
Кулибали стал главной трансферной целью "Эвертона"
-
Олич посетил тренировочный стадион ЦСКА (видео)
-
Гинер сделал заявление о назначении Олича тренером ЦСКА
-
Стало известно, как наказали Альфонсо Дэвиса за удаление в матче со "Штутгартом"
-
Холанд прокомментировал слухи о своём будущем
-
Что там по "Золотой Бутсе"? Левандовски - фаворит, Месси и Роналду в погоне, прошлогодний чемпион сдулся
-
Официально: Ивица Олич возглавил ЦСКА
-
Соболев высказался о человеческих качествах Кокорина
-
"Байер" уволил главного тренера Петера Боша
-
В "Севилье" прокомментировали слухи об интересе к Головину
-
Абидаль: "Месси никогда не требовал от меня уволить тренера"
-
Официально: Бородюк возглавил "Торпедо"
-
Хаби Алонсо пока не договорился с менхенгладбахской "Боруссией"
-
Отец Захаряна рассказал, как "Зенит" упустил его сына
-
"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18