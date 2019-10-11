Что там у англичан? Подводим главные промежуточные итоги самой богатой лиги мира, пользуясь международной паузой

Ливерпулю везет, но это справедливо

Побеждать каждый раз, когда ты лучший в поединке, невозможно, но "Ливерпулю" пока удается. "Мерсисайдцы" выиграли все свои матчи АПЛ. В каждом они выглядели сильнее соперника – где-то тотально, где-то на йоту. "Ливерпуль" уступает по большинству ключевых показателей: по количеству нанесенных ударов – "Сити" и "Челси", по эффективности нанесенных ударов – "горожанам", по количеству допущенных ударов – "Сити", "Челси" и "Эвертону", по эффективности допущенных ударов – Шеффилду, по xG – Сити, по xGA – МЮ . Впрочем, команда везде занимает 2-3 места, тогда как конкуренты в отдельных компонентах проседают. "Ливерпуль" – самая сбалансированная и стабильная команда АПЛ. Справедливо сказать, что Клоппу везет. Два месяца пропустил лучший голкипер мира Алиссон – Адриан хуже бразильца во всех аспектах (особенно в игре ногами и страховании высокой линии обороны), но на результатах это не отразилось. Салах, Фирмино и Мане после летних турниров со сборными в хорошей форме, а Матип подтянулся к ван Дейку. "Ливерпуль" прибил "Челси" стандартам, но все равно имел все шансы потерять 2 очка. Ребята Клоппа связали "Лестер" по рукам и ногам, но дожали благодаря пенальти на 90+4-й минуте. Они превзошли "Шеффилд" по качеству моментов, но обыграли в результате грубой ошибки вратаря. И это только 3 последних матча. Сильнейшая команда не всегда выигрывает, однако удача помогает "Ливерпулю" получать справедливые победы. Таким оксюмороном можно охарактеризовать отрыв Клоппа от преследователей на старте чемпионата.

Гвардиола уже в 8 баллах от первого места, но еще ничего не потеряно!

"Манчестер Сити" – лучший в АПЛ по ключевым атакующим показателям: количеству голов (27), качеству созданных моментов (25,52 xG), частоте ударов (21 за матч), остроте ударов (6,2 удара на гол). Минус заключается в том, что игра "Сити" чрезмерно зависима от Кевина де Брюйне. Без него атаки "горожан" становятся катастрофически медленными и предсказуемыми, заметен кризис идей. Гюндоган, который заменяет бельгийца по позиции, действует ближе к опорной зоне: исчезает магия на правом полуфланге, Марез на бровке теряет в эффективности без поддержки КДБ. "Манчестер Сити" проиграл два матча в АПЛ. Оба без Де Брюйне: с "Норвичем" Кевин вышел во втором тайме, когда команда уже пропустила 3 ​​гола и атаковала хуже своих стандартов; против "Вулверхэмптона" он не сыграл из-за травмы, и настолько примитивной атаки "Сити" мы не видели давно (навесы на низкорослого Агуэро – яркий пример). В прошлом сезоне Де Брюйне пропустил пол чемпионата из-за травмы, а Пеп все равно выиграл титул. В начале этого сезона форма КДБ настолько впечатляющая, что на его голову упал слишком высокий процент командного креатива, компенсировать который в его отсутствие не удается. Что касается обороны, "Сити" – не лучшая команда "по цифрами". "Горожане" реже всех в лиге позволяют соперниками бить по своим воротам (<7 ударов за игру), но по эффективности ударов оппонента (каждый шестой становится результативным) выигрывает только у "Уотфорда", "Челси" и "Эвертона". "Сити" шестой в АПЛ по реальным пропущенными голами (9) и пятый по ожидаемым (9,66 xGA).

Потеря Ляпорта – ужас, а в сочетании с травмой Стоунза – двойной ужас. Лидером обороны сейчас выступает Отаменди, а рядом с ним играет Фернандиньо. Это звучит страшно, а на практике – вообще комедия. Николас допускает грубые позиционные ошибки, соперники знают его стиль (выдергивать ноги человеку с мячом) и наказывают "Сити" за это. Ферна просто не способен выполнять защитную работу Ляпорта, не способен грамотно действовать сам и страховать Зинченко, который тоже ни разу не защитник в классическом понимании. Каждый из них в паре с Стоунзом или Ляпортом не выглядел бы так панически. Понятно, что форс-мажор, трудно было предположить, но возникает вопрос. Возможно, Пепу стоило взять кого-то на замену Компани, который завершал свою эпоху в "Сити" основным центрбэком?

"Манчестер Юнайтед" на грани, у них нет атаки!

В летней трансферной кампании "дьяволов" прослеживался феерический дисбаланс. На усиление задней линии ушло 128 млн фунтов, а в атаку купили только пятнадцатимиллионных Джеймса, отпустив Лукаку и Санчеса. Результат более чем ожидаемый. "Манчестер Юнайтед" – первый АПЛ по качеству допущенных моментов у своих ворот (6,18 xGA) и в ТОП-4 по надежности защиты (8 пропущенных голов). Ошибки есть, но их меньше. К тому же нужно учитывать, что крайние защитники Ван Биссака и Шоу травмированы. С такой линией обороны можно на что-то претендовать. В то же время "Манчестер Юнайтед" забил только 9 голов, а без учета пенальти 7 – только "Эвертон", "Ньюкасл" и "Уотфорд" отличались меньше. "Красные" создали моментов на вполне приличные 12,14 xG, но без учета пенальти всего лишь на 9,1 xG – шестнадцатый позиция в АПЛ. Сильная сторона (единственный козырь) "Юнайтед" – контрвыпады. Однако, они невозможны без Погба, который отвечает за ключевой пас в переходе из обороны в атаку, и быстрого Марсиаля. Здоровые Поль и Антони – это пространство для прогресса атаки "Юнайтед". Существуют проблемы и с реализацией. МЮ в среднем требуется более 12 ударов, чтобы забить гол – пятый худший показатель в АПЛ. Основные претензии нужно высказывать Рэшфорду, на которого возлагали огромные надежды перед сезоном. Создается впечатление, что Маркус находится в постоянной фрустрации, это тянется с прошлого сезона. А вообще руководство сознательно загнало себя в сложную ситуацию. Передняя линия "Юнайтед" пока выглядит так: аморфный Рэшфорд, нетворческий Перейра, Мата, который давно прошел пик, юный новичок Джеймс и 18-летний Гринвуд. Такой подбор исполнителей – это даже не топ-6, а борьба за верхнюю "десятку". Текущее 12-е место – реальный уровень.

Ходят слухи, что Сульшер может повторить судьбу Моуринью и быть уволенным в случае поражения от "Ливерпуля" (матч 20-го октября). Это будет очередной абсурдный шаг Эда Вудворда, который тасует совершенно разных тренеров без четкого плана. Сульшера обвиняют, что у команды убогая игра, но оборону он наладил (не отходя от "британизации" состава), а атака не работает по объективным причинам: для действий первым номером не хватает качественных исполнителей, а "контратаки" сломались из-за травм. Норвежцу следует дать время хотя бы для окончательного упорядочивания состава и закладки фундамента в рамках выбранной стратегии. Следующим летом надо укомплектовать линию атаки и по итогам сезона-2020/21 уже делать выводы – способен Уле Гуннар поставить игру или нужен более квалифицированный тренер. Нагельсманн все равно раньше с РБ не пойдет, хотя его сватают в Англию, а назначение Аллегри – новый разворот на 180 градусов по сути на пол пути.

"Лестер" в ТОП-6? Это реальность!

Текущая 4-ступенька – реальная позиция "Лестера" в АПЛ сегодня. Брендан Роджерс научил "лис" играть с позиции силы против середняков и не тушеваться перед грандами: команда прекрасно строит атаки и обладает высоким интенсивным прессингом (порой не хуже, чем у "Ливерпуля"). "Лестер", кроме сильного тренера, имеет хороших исполнителей. Лучший за пределами грандов опорник Уилфрди Ндиди –лучший в АПЛ 2019/20 по перехватам (3,7 за матч), лучший в АПЛ-2019/20 по отборам (5 за матч). Один из лучших креативных хавбеков чемпионата Джеймс Мэддисон – второй в АПЛ по дриблингу (3,3 за матч), шестой в АПЛ по ударам (3 за матч). Все еще классный форвард Джейми Варди – 5 голов из 12 ударов. "Лестер" в главной четверке, хотя половину матчей провел против "Челси", МЮ, "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". И после этого Роджерс имеет вторую лучшую оборону по пропущенным голам (7) после Ливерпуля и третью лучшую по остроте допущенных моментов (9,49 xGA). "Лисы" забили на 6 голов больше ожидаемого – это единственное, что настораживает (по xG "Лестер" занимает предпоследнее место в АПЛ), однако: во-первых, для Варди оверперфоманс на 3-4 гола является нормой, а во-вторых, 53% "перебора" по голам команда оформила за один матч с "Ньюкаслом".

Почеттино out?

Действующий финалист Лиги Чемпионов занимает 9-е место в турнирной таблице, хотя перед сезоном ему прогнозировали уверенную третью строчку. Причина не в невезении – "шпоры" забивают больше, чем создают (14 голов при 9,92 xG), а пропускают ровно столько, сколько и должны. "Тоттенхэм" в ТОП-5 худших команд АПЛ (вместе с "Арсеналом") по допущенными ударами по своим воротам (> 16 за игру). Почеттино потерял контроль над командой на всех фронтах: постоянные конфликты в раздевалке (Вертонген, намеки Триппьера после трансфера, Эриксен рвется на выход), потеря фирменного дикого прессинга (ТОП-2 АПЛ по PPDA в двух предыдущих сезонах и десятое место в текущем ). Коуч вывел этих футболистов в финал ЛЧ, заставил прыгнуть выше головы, но сейчас не способен их мотивировать. Аргентинцу обещали плодовитое трансферное лето, но, кроме Ндомбеле, команда никем, по сути, не усилилась – Ло Чельсо и Сессеньон не играют из-за травм. Не совсем понятно, где Почеттино может взять резерв для улучшения результатов локально и глобально, учитывая близкий уход одного из лидеров Эриксена. Все указывает на то, что пора "Тоттенхэму" и Почеттино прощаться. Однако главный вопрос в том, насколько "шпоры" способны держаться в зоне Лиги чемпионов без Маурисио. Это абсолютно тренерская команда. И пусть в последнее время футболисты не прогрессируют, но именно этот специалист вывел их на уровень стабильного 3-го места АПЛ. "Тоттенхэм" по финансовым возможностям – не ТОП-6 АПЛ, а ТОП-1 далеко после 5 гигантов.