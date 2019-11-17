Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась

В рамках 9-го тура отбора к Евро-2020 сборная Хорватии дома встречалась со Словакией. "Клетчатые" ожидаемо завладели мячом, первые намеки на опасность возникали в основном из-за провалов в обороне словаков. Один из таких полумоментов возник на 21-й минуте – Едвай навесил с правого фланга на Петковича, но тот не смог как следует попасть по мячу с близкого расстояния. По-настоящему опасных моментов пришлось ждать до 27-й минуты – Модрич поднял голову и увидел свободного Влашича в центре штрафной соперника, точно навесил, а Никола классно пробил, впрочем Дубравка справился и вытащил мяч из-под перекладины. Визуально хозяева имели больше шансов открыть счет, но словаки, хоть и проваливались в защите, но также имели свои моменты. Пекарик ворвался в штрафную и пробил с острого угла – кипер перевел на угловой. А уже через несколько минут после гости неожиданно вышли вперед – Боженик разыграл классную комбинацию на двоих с Лоботкой, который выполнил результативный навес на Роберта с левого края штрафной. 0:1! Градус матча неожиданно повысился, поскольку хорватов такой результат отнюдь не устраивал и ставил под сомнение их выход из группы. Перишич мог почти мгновенно сравнивать счет, но, замыкая дальнюю штангу, головой пробил точно в Дубравка. Под конец тайма 19-летний Боженик отметился еще одним опасным эпизодом у ворот Ливаковича, пробив под перекладину – лишь угловой.

После перерыва подопечные Златко Далича вышли из совершенно другим настроением и довольно быстро сумели сравнять счет – перехват в центре поля, быстрая контратака 3-в-3, Влашич получил пас вблизи штрафной и решил пробить между защитниками точно в левый угол ворот Дубравки! 1:1. Никто, казалось, не удивился, когда через 4 минуты хозяева вышли вперед. Все просто: прекрасная подача Модрича, мощный удар Петковича в левый угол – 2:1. Словаки за это время не создали ни одного момента, а на 66-й минуте, казалось, потеряли надежды на положительный результат после второй желтой для Мака – Роберт почему-то решил придержать Брекало за футболку в центре поля, за что и был справедливо наказан Тюрпеном. Словаки пытались держать мяч, однако игра в атаке от гостей выглядела откровенно безнадежно. Зато "клетчатые" забили третий раз – Баришич прошел по правому флангу и прострелил на свободного Перишича, который в касание отправил мяч в дальний угол. После этого игра заметно успокоилась: хозяева уже не шли большими силами вперед, хотя моменты все равно возникали, а словаки просто не имели этих сил. Поэтому в итоге – 3:1. Златко Далич и компания стали тринадцатой командой, которая квалифицировалась на чемпионат Европы!

У Златко Далича все не так уж и плохо!

Финалист последнего Чемпионата Мира и главный фаворит группы "Е" проводил этот отбор не слишком уверенно. Поражение от Венгрии, ничьи с Азейбарджаном и Уэльсом – не совсем те результаты, которых ожидали болельщики "клетчатых". Поэтому сборная Хорватии отложила выход из группы до 9-го тура, где и решила судьбу путевки с первого места в матче с прямым конкурентом – Словакией. Правда, со словаками подопечные Далича проблем как раз не было (победа 0:4 на выезде), однако вчерашняя игра имела особый статус, так как в группе "Е" сразу четыре команды претендовали на выход из группы, в том числе и Словакия. Несмотря на первый гол гостей в этом матче, хорваты владели значительным преимуществом в контроле мяча, а по ударам превзошли соперника в 4 раза. Еще до удаления хозяева сумели отыграться и мало у кого возникали сомнения относительно победителя этой встречи. Конечно, поколение финалистов ЧМ-2018 понемногу сменяется новым, но пока Златко Даличу удается постепенно налаживать взаимодействие между всеми игроками "клетчатых". Отсутствие Виды и Ловрена было заметно, но с уверенностью можно сказать, что Перич и Чалет-Цар со своей задачей тоже справились неплохо. Хорваты, хотя и провели не совсем "равный" отбор, заслуженно вышли с первого места и еще попытаются подтвердить свой статус на европейском первенстве.

Какой будет сборная Хорватии без Модрича?

По версии Sofascore Лука стал лучшим игроком матча против Словакии (8,5 баллов). Ближе всего к нему подобрался Дубравка, который тянул в этом матче все, что мог, но его подвигов оказалось недостаточно хотя бы для ничьи – 8,4. Модрич был самым заметным на поле, перекрывал центр (где словаки почти не пытались продвигаться в поисках свободные зоны на флангах), отдавал свои фирменные передачи и, наконец, отличился ассистом на Петковича. Не секрет, что капитан "клетчатых" играет ключевую роль в построениях Златко Далича, и европейское первенство игрок "Реала" вряд ли пропустит, однако Луке уже 34 и даже хорватские болельщики прекрасно понимают, что поиск замены для него – ключевая и одновременно сложнейшая задача для тренера сборной. Уже заметно, как удачные матчи Модрича чередуются с не слишком удачными в футболке "сливочных", а в поражении против Венгрии была и доля вины Луки. Поэтому зависимость хорватов от этого игрока сложно переоценить, что, безусловно, добавляет хлопот Даличу перед Евро 2020.

Словакия сделала все возможное, но поехать на Евро она не заслужила!

Перед поединком мало кто сомневался в победе хорватов. Тем более, что для обоих соперников этот матч был ключевым, поэтому мотивации у команд хватало. Несмотря на заметное преимущество "клетчатых", в первом тайме словаки хорошо держались, а план Павела Гапала исправно действовал весь первый тайм – обход центра поля по флангам, дальше смещение акцента атаки в центр, где были уязвимы, по мнению тренера, центральные защитники, и креатив Лоботки и Боженика на острие. Стоит сказать, что последние двое действительно создали гол сами: классно сыграли в стеночку на подступах к штрафной, а юный Боженик замкнул передачу партнера с фланга. С другой стороны, ужасно сыграла защита словаков – Вавро и Пекарик словно не знали, какую позицию они занимают на поле и с какими игроками должны играть, поэтому подвиги Дубравки рано или поздно должны были исчерпать себя от такого беспредела в защите. Вторая желтая карточка Мака даже не так повлияла на результат матча, как провалы в обороне гостей. Судьба второй путевки теперь зависит от очного поединка Уэльса и Венгрии, а сборная Словакии потеряла шансы на выход из группы "Е".