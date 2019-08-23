Что там в Бундеслиге? Анализируем, какие трансферы могут случится в Германии до конца трансферного окна

В Германии трансферный дедлайн – 1 сентября. Клубы Бундеслиги в основном укомплектованные до старта чемпионата, однако некоторые вопросы остаются открытыми. Мы проанализировали европейские и, в частности, немецкие СМИ, чтобы понимать, чего ожидать от претендентов на еврокубки к закрытию окна.

"Боруссия" Дортмунд

Усиление: приобретений больше не планируется – лето с трансферами Матса Хуммельса, Юлиана Брандта, Торгана Азара и Нико Шульца и так королевское. "Шмели" еще могут потратить пару десятков миллионов, если на рынке появится перспективный вариант, от которого будет невозможно отказаться.

Продажа: если Рафаэль Геррейро не продлит контракт (действующий завершается летом 2020-го), то его попытаются продать. Главный тренер хочет сохранить футболиста, клуб предложил ему 3-летнее соглашение с зарплатой в 5 млн евро. Слово за Геррейро!

"Бавария"

Усиление: Ули Хёнесс считает, что после приглашения Фелипе Коутиньо, Ивана Перишича и Микаэля Кюизонса состав расширенный достаточно. Ковач будет работать с имеющимися исполнителями к Рождеству, после чего клуб вновь начнет активную работу на рынке. Впрочем, тренер хочет видеть в составе еще одного современного опорника, чтобы иметь возможность перейти на 4-2-3-1 и полностью раскрыть потенциал Коутинью, поставив его на любимую позицию "десятки". Ковач считает, что Кюизонс для таких функций не готов, а в приоритете "Баварии" хавбек Эспаньола Марк Рока, за которого требуют 40 млн евро. Чемпион Германии еще может позволить себе потратить более 100 млн евро, поскольку на летние трансферы было выделено 250 млн. Однако эти деньги, вероятно, приберегут для следующих окон, чтобы иметь возможность вернуться к подписанию Лероя Сане.

Продажа: "Бавария" готова отпустить Жерома Боатенга, если поступит хорошее предложение в размере не менее 25 млн евро. Ренату Санчеш, который хочет покинуть клуб и привлекает французский "Лилль", продан не будет – это твердая позиция Карла-Хайнца Румменигге.

"Байер" Леверкузен

Усиление: Петер Бош разочарован подбором исполнителей в центре обороны. Во-первых, стартовый матч Бундеслиги (два пропущенных гола от "Падерборна") показал недостаток качества. Во-вторых, не хватает защитников и количественно. Хорошим решением станет аренда Деяна Ловрена. Хорват потерял место в основе "Ливерпуля" и якобы получил разрешение уйти в аренду. Цена вопроса – 3 миллиона евро. В общем "Байер" готов потратить 10 млн, чтобы закрыть этот вопрос.

Продажа: Леверкузен больше не планирует расчищать состав – ухода Тина Едвая в "Аугсбург" достаточно.

"РБ Лейпциг"

Усиление: РБ завершил трансферную кампанию, потратив 52 миллиона евро. Заготовленный бюджет исчерпан, возможно лишь второстепенное подписания на замену Огюстену.

Продажа: Тимо Вернер входит в сезон с контрактом, который завершается через год. Ужасная ситуация для "Лейпцига": клуб категорически не хочет терять его бесплатно, этим летом четких предложений не поступало, форвард игнорирует просьбы клуба определиться со своим будущим до осени, а его агент имеет договоренность с "Баварией" о свободном трансфере следующим летом. Рассматриваются также предложения по Штефану Ильзанкеру – новый тренер на него не рассчитывает.

"Боруссия" Мёнхенгладбах

Усиление: спортивный директор Макс Эберль мониторит варианты с приглашением атакующего исполнителя (реакция на травму Хофманна) и центрхава (после продажи Кюизонса в "Баварию") на сумму в 10 млн. Хотя в клубе считают имеющийся состав боеспособным.

Продажа: "Боруссия" хочет продать Михаэля Ланга, который на правом фланге обороны проиграл конкуренцию не только Штефану Лайнеру, но и молодому Иордана Байеру.

"Шальке 04"

Усиление: клуб ищет левого защитника и центрфорварда. Главные претенденты на фланг обороны – Филипп Макс из "Аугсбурга" (перерос уровень клуба) и Рикардо Родригес из "Милана" (там 4 игрока на эту позицию). Проблема для "Шальке", что оба игрока обойдутся дорого – более 20 млн евро. Поэтому "кобальтовые" смотрят в сторону защитника "Барселоны" Хуана Миранды, которого реалистично арендовать.

Продажа: Евгений Коноплянка, Набиль Бенталеб и Хамза Мендиль обязательно должны покинуть клуб. Это списаные игроки, их контракты считаются грубым фейлом предыдущего спортивного директора. От продажи этого трио будет зависеть дальнейшая деятельность "Шальке" – чем выгоднее их продадут, тем больше будет вариантов на усиление. "Шальке" уже вроде согласовал трансфер Коноплянки в "Бешикташ", украинец даже должен был лететь на медосмотр в Стамбул. Впрочем, как сообщает журналист Дирк Шларманн, в руководстве турецкого клуба возникли споры о приобретении Коноплянки, потому соглашение поставлено на паузу, от чего страдает не только Шальке, но и сам украинский вингер.

"Вольфсбург"

Усиление: "волки" никого не покупают – наставник Оливер Гласнер доволен комплектацией.

Продажа: 4 футболистам – Удохаи, Бруме, Нтепу и Аззауи – ищут новые клубы, желая разгрузить зарплатную ведомость.

"Айнтрахт"

Усиление: в случае продажи Ребича, "Айнтрахт" попытается подписать еще кого-то в атаку. Обсуждается подписание Доста из Спортинга. Денег с трансферов Йовича и Алле еще осталось достаточно.

Продажа: куча резервистов (Штендера, Тават, Мюллер, Четин, Чавар, Реннов) стоят на выход. А вот перспективный Симон Фалетти не пойдет из-за травмы Русса.

"Вердер" Бремен

Усиление: продолжаются поиски гибкого фулбэка (приоритет – Бернардо из "Брайтона"), полузащитника и форварда на замену Крузе (кандидат – Михаэль Грегорич). Ситуация в "Вердере" сложная, ведь старт чемпионата провальный (домашнее поражение "Фортуне"), усиливать надо много позиций, а денег мало – клуб никого не продал. Надежда на аренду качественных исполнителей.

Продажа: в свою очередь, "Вердер" отдал по арендам десяток своих молодых футболистов, от которых ожидают прогресса.

"Хоффенхайм"

Усиление: Хоффенхайм готов без колебаний потратить еще 40 млн евро из своего грандиозного летнего заработка (111 млн). Руководство решило, что это действительно необходимо (состав реально слабый), и осматривается, кого можно взять на карандаш. К активизации процесса побуждает травма лидера атак Андрея Крамарича.

Продажа: кандидаты на уход из клуба – Нордвейт, Жюль и Салай. Венгр классно начал предыдущий сезон, неплохо провел предсезонку к текущему, но в целом не имеет перспектив в "Хоффенхайме".

"Герта" Берлин

Усиление: берлинцы в поисках правого защитника после ухода Валентино Лазаро. С новым инвестором Ларсом Виндгорстом нужно только найти кандидатуру – в предвкушении борьбы за Лигу Чемпионов лишние 10-20 миллионов на хорошего игрока будут выделены.

Продажа: "Герта" ждет заявок на Ессвайна и Кёпке. Сыновья бывшего и нынешнего тренеров – Палько Дардаи и Морис Чович – пойдут в аренду во Вторую Бундеслигу.

*при подготовке статьи были использованы материалы европейских СМИ

Игорь Малиенко | soccernews.ru