Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

В последние годы китайская Суперлига вызывала интерес, по большей части, из-за огромных зарплат легионеров, играющих в Поднебесной, а каждый громкий трансфер сопровождался сожалением о потере очередного футболиста, который еще был в состоянии попылить на европейской земле.

Но если отвлечься от финансовой составляющей, в чемпионате Китая есть на что посмотреть. Там сформировалось здоровая конкуренция в борьбе за самые высокие места, практически все иностранцы, как минимум, не отбывают номер, а местные футболисты неустанно прогрессируют. Новый сезон китайской Суперлиги стартовал 3 марта и уже успел вместить в себя немало интересных событий.

Турнирное положение

После 3-х первых туров высшей лиги Китая в лидеры выбились две команды "Шанхай СИПГ" и "Шаньдун Лунэн" – в их активе по 9 очков. Причем за "красных орлов" по-серьезному вкалывают Оскар (3 гола и 5 ассистов) и Халк (3 и 3 ассиста). Есть здесь и экс-игрок "Краснодара" Одил Ахмедов, на счету которого 1 голевой пас.

У шаньдунской команды нет таких громких имен в составе, однако 9 результативных действий Грациано Пелле и Диего Траделли обеспечили им 9 очков по итогам первых трех туров. В прошлом сезоне "Лунэн" тренировал Феликс Магат, но его подопечные заняли лишь шестое место в чемпионате. Теперь же у них есть все шансы побороться за медали уже с местным специалистом во главе.

"Бейцзин Гоань", куда зимой перебрался Седрик Бакамбу, начал чемпионата с 2-х побед и 1 поражения. Такие же результаты у экс-клуба Паулиньо, где еще осталось несколько не самых именитых легионеров – "Гуанчжоу Эвергранд". Команда 7 раз подряд становилась лучшей в Китае, но удержать свои позиции в нынешнем сезоне ей будет очень сложно.

Новый клуб Хавьера Маскерано, в лице "Хэбэй Чайна Форчун", идет восьмым в чемпионате, но Лавесси, Эрнанес и Жервиньо еще должны сказать свое слово.

Избавившийся от Тевеса "Шанхай Шеньхуа" теперь надеется на других южноамериканцев: Оскар Ромеро, Фредди Гуарин и Джованни Морено смогли взять лишь 4 очка в первых турах.

Совсем не радует "Тяньцзинь Цюаньцзянь" – всего 3 балла добыли для команды небезызвестные Пато, Витцель и Модест. К слову, именно в этот клуб сватают Андреса Иньесту.

Алекс Тейшера и "Цзянсу Сунин" показывают аналогичные результаты и занимают 12-е место турнирной таблицы. Даже экс-защитник "Милана" Габриэль Палетта не помешал пропустить целых 7 голов за 3 матча.

Главная сенсация старта китайского сезона – футбольный клуб "Далянь Ифан". "Синие ястребы" вернулись в высший дивизион, купили Феррейра Карраско, Гайтана, Фонте и получили 0:13 в первых трех матчах сезона. Причем уже в 1-м туре футболисты "Далянь Ифан" проиграли Халку и компании из "Шанхай СПИГ" со счетом 0:8.

Старые легионеры

Практически все бразильцы отрабатывают свои контракты на совесть. Халк, Алекс Тейшейра, Оскар – все они успели забить уже по 3 мяча. Алан Дуглас Боржес и Диего Тарделли, проводящие свой третий и четвертый сезон в Китае также не снижают планку и продолжают оставаться лидерами своих клубов.

Феерившие в прошлом сезоне Пато с Лавесси прилично стартовали и в новом сезоне, уступая в результативности лишь по причине крупных побед клубов-конкурентов. Цементирующе центр поля Джон Оби Микель и Аксель Витцель уже рассматривают вариант возвращения в Европу, благо уровень их игры в Поднебесной позволяет на это рассчитывать.

Мечтающий о возвращении в миланский "Интер" Фредди Гуарин также не снижает к себе требований, отрабатывая по полной в каждом матче за свой "Шанхай Шеньхуа".

С отъездом Тевеса особых претензий к легионером никто не предъявляет, не считая, конечно, Джексона Мартинеса. Многие футболисты даже реанимировали свою карьеру благодаря китайской лиге. Некоторые из них, вдохновленные примером Паулиньо, всерьез задумываются о том, чтобы вернуться в Европу.

Новые легионеры

Главным событием трансферной зимы в Китае стал приезд в "Далянь Ифан" Карраско и Гайтана. Игроки мадридского Атлетико обошлись "ястребам" в 55 миллионов евро, а для круглой суммы из "Вест Хэма" был взят 34-летний защитник Жозе Фонте. Пока новички ничего не могут поделать с более слабыми по уровню партнерами, вытаскивать же матчи самостоятельно они еще не в состоянии. "Далянь Ифан" – худший клуб Китая старта сезона, но главные вывод сделаем немного позже.

Перешедший из "Вильярреала" в "Бейцзин Гуоань" Седрик Бакамбу пока также не впечатляет. Один гол в двух матчах нападающий забил, однако его игра пока оставляет желать лучшего.

Лучший бомбардир

Несмотря на большое количество в лиге высококлассных иностранных форвардов, самым забивным футболистом является китайский игрок. 26-летний У Лэй наколотил уже 7 мячей в трех стартовых турах, причем 4 раза ему ассистировал бразилец Оскар. За свою карьеру в "Шанхай Теллэйс" Лэй забил 82 гола в 144 матчах, и нынешний сезон обещает стать самым успешным в карьере китайского футболиста.

Форвард также известен тем, что стал самым молодым футболистом, дебютировавшем в лиге. Впервые он вышел на поле в возрасте 14 лет, а уже в 16 забил свой первый мяч, правда, случилось все это в третьем дивизионе страны.

В прошлом розыгрыше У Лэй уступил звание лучшего бомбардира израильтянину Эрану Захави – форварду "Гуанчжоу Фули". Да и в целом, стать самым результативным игроком высшей лиги Китая местным нападающем не удавалось более 10 лет.

Тренеры

В прошедшем сезоне звание лучшего тренера китайской лиги завоевал Фабио Каннаваро. Правда, тогда он тренировал "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и занял с командой третье место по итогам чемпионата. Сейчас итальянец возглавляет "Гуанчжоу Эвергранд" – команду, семь раз подряд ставшую лучшим клубов Китая.

В ноябре прошлого года из "поднебесной" уехал Андре Вилаш-Боаш, тренировавший Оскара с Халком в "Шанхай СИПГ". Его место занял другой португалец – Витор Перрейра, также работавший ранее в "Порту".

Конкуренцию им составит Фабио Капелло, возглавляющий "Цзянсу Сунин". Тренировать Алекса Тейшейру, Габриэля Палетту и еще 16 китайских футболистов ему помогут легендарные итальянцы – Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки.

Также в тренерском штабе команд китайской Суперлиги представлены такие известные футболисты, как Мануэль Пеллегрини, Роджер Шмидт и Паулу Бенту.

Вторая лига Китая

Совокупная стоимость всех игроков высшей лиги чемпионата Китая составляет 450 миллионов евро, в то время как второго дивизиона – 59,3 миллиона. Для сравнения в российской ФНЛ эта цифра составляет 129 миллионов евро.

Тем не менее, во второй лиге играет множество легионеров, причем, достаточно возрастных на фоне местных футболистов. Здесь можно встретить таких игроков, как экс-футболисты бременского "Вердера" Марсело Морено и Ассани Лукимья.

Пока во второй лиге сыграно всего два тура, так что делать какие-либо выводы по сезону еще определенно рано.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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