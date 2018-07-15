Что творится в Париже и Загребе прямо сейчас: опубликованы фото

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Что творится в Париже и Загребе прямо сейчас: опубликованы фото

Огромное количество фанатов прибыло в фан-зоны Парижа и Загреба, чтобы поддержать сборные Франции и Хорватии в финале Чемпионата Мира-2018.

Матч Франция - Хорватия пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск.

Не пропустите: Сборная Франции проводит разминку перед финалом ЧМ-2018: опубликовано фото. | http://soccernews.ru

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