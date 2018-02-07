Что вообще происходит? Команда забивает гол, а на трибуне что-то нюхают

Теги колумбия

Что вообще происходит? Команда забивает гол, а на трибуне что-то нюхают

Странный эпизод произошёл на трибунах во время матча.

Команда забила гол, но оператор "поймал" в кадр нечто из ряда вон выходящее.

ВИДЕО: на трибуне что-то нюхают во время празднования гола

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Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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