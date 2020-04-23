"Что за бестолковость такая": экс-форвард "Спартака" Юран раскритиковал болельщиков за любовь к Каррере
Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран недоволен тем, что экс-тренер "красно-белых" Массимо Каррера пользуется популярностью среди болельщиков.
"Для меня до сих пор феномен Карреры остаётся загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популяризируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что, Лигу Чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал "Барселону" или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в "Спартаке", взял чемпионство и всё. А что было дальше? Его уволили из команды.
Одно дело Олег Романцев, который принёс огромное количество побед "красно-белым", да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили - нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене - вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него", - сказал Юран.
Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.
Не пропустите: Каррера высказался о возможном переезде Азмуна в Италию. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Ньюкасл" выбрал первые трансферные цели на лето
-
"Интер" определился с будущим Эшли Янга
-
Селюк: "Не кажется ли вам, что две смерти в "Локомотиве" за 1,5 года - это чересчур много?"
-
1
"Реал" готов продать 11 футболистов
-
"Что за бестолковость такая": экс-форвард "Спартака" Юран раскритиковал болельщиков за любовь к Каррере
-
Владелец "Шахтёра" Ахметов потерял 80% своего состояния за последние семь лет
-
Соболев описал "Спартак" тремя словами
-
Главные новости дня: 22 апреля
-
"Интер" назвал "Манчестер Сити" стоимость Шкриньяра
-
"Милан" по-прежнему интересуется Алексеем Миранчуком
-
Роналдо провел жеребьевку за право помыть посуду
-
Толиссо прооперировал травмированный голеностоп
-
Дзюба вместе с супругой поучаствовали в челлендже Игнашевича
-
1
Глава Mediapro: "У "Барселоны" нет возможности купить Неймара"
-
Голкипер "Аталанты" спустя месяц снова сдал положительный тест на коронавирус
-
Представители Партея прокомментировали слухи о переговорах с "Арсеналом"
-
Арустамян оценил вероятность перехода Кокорина в итальянский клуб
-
1
Брейтуэйт рассказал о своих планах в составе "Барселоны"
-
Зидан все еще заинтересован в Погба
-
Арустамян сообщил о переговорах Азмуна с клубом Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20