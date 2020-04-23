"Что за бестолковость такая": экс-форвард "Спартака" Юран раскритиковал болельщиков за любовь к Каррере

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран недоволен тем, что экс-тренер "красно-белых" Массимо Каррера пользуется популярностью среди болельщиков.

"Для меня до сих пор феномен Карреры остаётся загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популяризируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что, Лигу Чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал "Барселону" или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в "Спартаке", взял чемпионство и всё. А что было дальше? Его уволили из команды.

Одно дело Олег Романцев, который принёс огромное количество побед "красно-белым", да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили - нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене - вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него", - сказал Юран.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.

Не пропустите: Каррера высказался о возможном переезде Азмуна в Италию. | http://soccernews.ru