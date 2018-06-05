Чтобы избежать санкций от УЕФА ПСЖ нужно продать игроков на сумму 70-90 миллионов евро

ПСЖ все еще ожидает вердикта от УЕФА относительно своих громких трансферов прошлым летом.

Однако французское издание L'Equipe уже обнародовало информацию, что до 1-го июля парижанам, дабы избежать серьезного наказания от Европейского союза футбольных ассоциаций, необходимо продать своих игроков на сумму порядка 70-90 миллионов евро.

Напомним, Кавани уже провел переговоры с испанским топ-клубом. | soccernews.ru