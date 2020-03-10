"Чтобы не было гемора": "Сочи" уже выплатил Кокорину зарплату до конца срока аренды

Теги александр кокоринфк сочи

"Чтобы не было гемора": "Сочи" уже выплатил Кокорину зарплату до конца срока аренды

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин заявил, что клуб уже рассчитался с ним по арендному соглашению, рассчитанному до конца сезона.

"У меня закрыты все вопросы с начальством "Сочи". Я их попросил сразу, чтобы мне перевели всё. Все деньги за весну. Чтобы у меня не было вот этого гемора: знаешь, я пришёл сюда, не дай Бог, мне ещё тут не выплатят... У меня вообще таких вопросов нет. Я приехал сюда тренироваться и играть на три месяца - сделайте, пожалуйста, по возможности так. Они это выполнили за день. Поэтому у меня здесь единственный стимул - играть в футбол", - сказал Кокорин.

По данным СМИ, в "Сочи" форвард зарабатывает 2 миллиона рублей в месяц, то есть его суммарный доход составит 6 миллионов.

В составе южан скандальный футболист сделал два голевых действия в двух матчах.

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