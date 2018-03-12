Чтобы подписать Неймара, летом "Реал" может расстаться с шестью игроками

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Чтобы подписать Неймара, летом "Реал" может расстаться с шестью игрокамиЧтобы подписать форварда французского ПСЖ Неймара, чья трансферная стоимость была оценена в 400 миллионов евро, ближайшим летом мадридский "Реал" может расстаться с шестью своими игроками.

Так, издание AS предполагает, что по окончанию текущего сезона, чтобы выручить средства на потенциально самое дорогостоящее приобретение в истории мирового футбола, королевский клуб может продать вингера Гарета Бэйла, форварда Карима Бензема, голкипера Кейлора Наваса и полузащитников Иско, Маркоса Льоренте и Дани Себальоса. Однако, по оценкам Transfermarkt, эти исходящие трансферы смогут "покрыть" только половину стоимости бразильца.

Напомним, президент ПСЖ намерен встретиться с Неймаром в Бразилии. | soccernews.ru

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