Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов

Второй финалист Лиги Чемпионов определялся в ответном противостояние на стадионе "Олимпико", где местная "Рома" принимала "Ливерпуль". Неделю назад итальянский клуб был разбит на "Энфилде" и ответная встреча утратила бы всякий смыл, если бы "волкам" в самой концовке не удалось сократить отставание в счете до трех забитых голов. Перед "джаллоросси" по-прежнему стояла архисложная задача, но вполне себе решаемая, особенно, если вспомнить ответку на четвертьфинальной стадии против "Барселоны". Также римляне в нынешнем сезоне уже громили английский клуб – на групповом этапе три "сухих" мяча получил лондонский "Челси". Что касается стартовых составов, то с учетом определенных потерь основных игроков по причине травмы, оба наставника ничем не удивили. Эусебио Ди Франческо выставил максимально атакующую одиннадцатку, с тройкой нападения в лице Патрика Шика, Стефана Эль-Шаарави и Эдина Джеко. В распоряжении Юргена Клоппа не осталось полузащитников после того, как травмировались Эмре Джан, Адам Лаллана и Алекс Окслейд-Чемберлен, поэтому средняя линия не могла выглядеть по-другому, кроме как Вейналдум-Хендерсон-Милнер. Переполненный стадион с первых же минут погнал вперед римлян, но быстрый гол уже на девятой минуте провели гости: чудовищный обрез на своей половине поля допустил Наингголан, подарив мяч Фирмино, который в свою очередь отпасовал на Мане и тот, вывалившись на свидание с вратарем, легко того переиграл. Неожиданно очень быстро подопечным Ди Франческо удалось вернуться в игру. Спустя шесть минут несчастный случай у ворот "Ливерпуля" привел к тому, что счет на табло стал равным. Ловрен, выбивая мяч куда подальше из штрафной, попал в голову Милнеру, после чего мяч залетел в ближний угол ворот Кариуса. Курьезный гол заставил "красных" взвинтить темп. На экваторе первого тайма должен был оформлять дубль Мане, замыкая классный прострел Робертсона, но Алиссон выручил свою команду. Правда, уже спустя минуту бразилец ничего не смог поделать с ударом головой в упор от Вейналдума – 1:2. Второй гол заметно надломил "джаллоросси", у футболистов заметно потухли глаза, а 80 тысяч народу на трибунах резко замолчали. На второй тайм мерсисайдцы вышли очень расслабленными, из-за чего стал много позволять "Роме" около своих ворот. После чреды ошибок уже в дебюте второй половины встречи хозяева снова сравняли счет, на этот раз усилиями Джеко. Хозяева имели еще множество моментов, чтобы вернуть интригу противостоянию, но то арбитр за воротами в упор не видел игры рукой Александра-Арнольда в собственной штрафной, то от всего того же Джеко в последний момент отворачивалась удача. Тем не менее, как и неделю назад, "красные" окончательно бросили доигрывать концовку матча, за что поплатились. Сначала на 86-й минуте Наингголан дальним ударом вывел хозяев вперед, а под самый финальный свисток бельгиец оформил дубль, реализовав пенальти, который был назначен за очередное попадание в руку футболисту мерсисайдского клуба.

Таким образом, "Рома" берет верх над "Ливерпулем" в ответном полуфинальном матче, но этого оказалось мало для выхода в финал Лиги Чемпионов.

"Рома" – "Ливерпуль" – 4:2

Голы: Мане, 9 – 0:1, Милнер, 15 (автогол) – 1:1, Вейналдум, 26 – 1:2, Джеко, 52 – 2:2, Наингголан, 86 – 3:2, Наингголан, 90+4 (с пенальти) – 4:2

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 53), Де Росси (Гоналон, 69), Наингголан, Шик, Эль-Шаарави (Антонуччи, 75), Джеко

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд (Клайн, 90+2), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане (Клаван, 83), Фирмино (Соланке, 87)

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Реал" - "Бавария" | http://soccernews.ru