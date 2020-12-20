Чуда не случилось: "Бавария" обыграла "Байер" и вернула себе лидерство в Бундеслиге - разбираем как это случилось!

Центральным матчем выходных в Европе, пожалуй, можно назвать противостояние "Байера" и "Баварии". "Фармацевты" неожиданно для себя выскочили на первое место в Бундеслиге и имели се шансы создать себе некий отрыв от второго места в случае победы над "Баварией". И для этого были все шансы. Во-первых, "красные" в последнее время не побеждают всех подряд, слабые результаты случаются. Во-вторых, именно "Байер" забил первым. Уже на 14 минуте Бэйли и Амири разыграли угловой, последний нашел в штрафной свободного Шика и выдал на него точную передачу. Чешский форвард особо не думал, и первым касанием влепил мяч в ближний угол. Впрочем, у "Баварии" есть лучший футболист мира на данный момент – Роберт Левандовски, – и он наполнил о себе в конце каждого из таймов. На 43 минуте поляк получил навес с фланга от Мюллера, воспользовался неразберихой голкипера и защитника, и спокойно пробил головой в пустые ворота. Второй мяч Роберт положил на 90+3 минуте, воспользовавшись подарком от защитников и своевременной передачей от Киммиха. Что же случилось, и как это логически описать?

"Неверкузен" – это судьба?

Вряд ли даже самые ярые фанаты "Байера" надеялись навязать "Баварии" борьбу за салатницу, однако собраться на один матч против гегемона и зацепиться хотя бы за короткое "зимнее чемпионство" Леверкузену было вполне по силам. Стоит отдать должное – тренерский штаб и футболисты сделали все возможное для этого. В первой трети встречи "фармацевтам" удалось заставить играть "Баварию" через длинные передачи, ведь других вариантов для начала атак у мюнхенцев не было. Хозяева так круто прессинговали и прерывали линии передач, что их точность у Мюнхена опустилась до показателя 65% – до самого перерыва она не поднялась выше 71%. Средний показатель "красных" – 85%.

"Фармацевты" играли симпатично, открывали свободные зоны и врывались в штрафную, но атака создала моментов только на 0,33 xG (включая гол Шика) – все они cтали следствием использования недостатков высокой линии обороны "Баварии". Это и неудивительно, ведь некоторые игроки просто отключились из-за необходимости нивелировать сильные стороны Мюнхена – тот же Вирц остался незаметным, ведь старался работать по Эрнандесу, а Бейли основном соревновался в скорости с Дэвисом (неудачно). Все это помогло испортить игру чемпиона в первые 30 минут, но на голевые эпизоды ресурса уже не хватало. Далее же "Бавария" адаптировалась, начав реализовывать преимущество 1-в-1 на флангах.

Подопечные Петера Босса не позволили сопернику провести ни одного момента до перерыва, да и после него держались достойно. Впрочем, еще в 1-й минуте все могло завершиться из-за грубой обрезки Амири на собственной трети поля, а вторая обрезка уже была наказана взятием ворот – хотя "Байер" уверенно держал контроль над поединком. Еще одна мелкая помарка привела к поражению за 20 секунд до финального свистка. Больше таких привозов в матче и не вспомнишь, однако мюнхенцам хватило. Это – типичная "неверкузенська" история. История коллектива, которому всегда не везет в решающих матчах. Характерно, что в матче, после которого все снова заговорили о "Неверкузене", был забит гол а-ля Зидан в финале ЛЧ-2002 против "Байера". Правда, на этот раз забил футболист "фармацевтов", но все равно.

Конечно, все банальнее – "Байер" удивил чемпиона в первые 30 минут, но разница в классе между Мюнхеном и другой Германией слишком велика. Невозможно тягаться с лучшей командой Европы, сдерживая фланг медленным ветераном Драговичем против Дэвиса с Гнабри. Невозможно не допускать ошибок с 21-летним Тапсоба против Левандовски. Трудно добиться успеха, когда 24-летний Та сбивает собственного голкипера при банальной подаче с фланга. Невозможно преобразовать игровое преимущество в большое количество моментов, имея в атаке 21-летнего Диаби без поддержки Бэйли, вынужденного бегать за соперником по флангу. Не потягаться с полузащитой чемпиона Европы без ключевого центрхава Бендера. В конце концов, невозможно с ослабленным составом сдержать наиболее интенсивный прессинг мира – "Бавария" собралась и дала 5,97 PPDA, забив два гола после отбора на чужой трети. Впрочем, без иронии судьбы здесь не обойтись. Значительная часть лидеров "Байера" выпала именно перед ключевым матчем сезона, а у "Баварии" именно на него вернулся Киммих, который и совершил роковую скидку на 90+3-й минуте. При этом дубль оформил игрок, у которого почти ничего не получалось в течение матча. Похоже, "Неверкузен" – это действительно судьба. Так не везти может только "фармацевтам".

"Бавария" – гегемон в 2020

Чтобы понять величие "Баварии" в этом году, одной победы над крепким "Байером" будет мало, однако без нее не произошло бы большого рекорда. За календарный год мюнхенцы провели 48 матчей, потерпев всего одно поражение – с момента создания Бундеслиги в них всегда было минимум три. Ханси Флик же завершил год на 50-й победе в 58 матчах при трех поражениях во главе "Баварии". И все это – при ощутимых сложностях. Во-первых, финансовых: из-за пустых трибун с марта заработали лишь 9,8 млн евро чистой прибыли. Во-вторых, Баварии в течение года очень не везло с травмами – на решающих стадиях ЛЧ вылетал Киммих, в финале потеряли Боатенга, а осенью получали повреждения Дэвис, Сане, Коман и Киммих.

В-третьих, у "Баварии" были очень серьезные соперники – тактически гибкие и мощные "Лион" и "ПСЖ", крепкие "Боруссии", крайне мощные "РБ Лейпциг", "Байер" и "Атлетико" (все – с топ-тренерами). Да и нынешние середняки в Бундеслиге такие, что в ус не дуют – мюнхенцы попытались однажды сыграть в пол ноги и сразу получили четыре гола от "Хоффенхайма". Ко всему этому следует добавить тот факт, что после триумфа в ЛЧ "Бавария" отдыхала всего две недели, а из состава выпал Алькантара – футболист, который создавал систему. Не то, чтобы у других грандов похожих сложностей не возникало, но другие гранды в таких условиях проигрывали чаще, чем раз в 48 матчей. Напротив, во всех чемпионатах топ-клубам крайне трудно – и "Баварии", в общем-то, тоже непросто. В семи подряд матчах "красные" пропустили первыми, но после этого обязательно шла победа. Как бы трудно не было и какие бы проблемы не возникали на дистанции или в течение одного матча, "Бавария" все равно побеждает с невероятной уверенностью. А Ковач когда-то говорил, что эту машину до 200 км/ч не разогнать. Оказалось, можно и быстрее!