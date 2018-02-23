Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала

Московскому "Спартаку" после провала в Москве, где он проиграл "Атлетику" 1:3, необходимо было сотворить настоящее чудо в Бильбао. Москвичи были близки к тому, чтобы отыграться, они забили два гола, выиграли матч, но все же этого не хватило.

Уже на первых минутах "Спартак" потерял основного центрального защитника. Сердар Таски получил травму, вместо него пришлось выпускать Кутепова, который провел не лучший матч в Москве, таким образом сгорела одна замена, которая могла бы быть направлена на усиление атаки. Сразу же Илья едва не привез гол в свои ворота, он проиграл борьбу Гарсии. Рауль проник в штрафную "Спартака", а затем откликнулся на навес Де Маркоса – Селихов продемонстрировал свою реакцию.

Москвичам необходимо было как можно скорее активизироваться, обострять игру, но ничего подобного на первых минутах не наблюдалось. "Спартак" владел инициативой, чаще атаковал, но долгое время не мог обострить игру. Лишь к 30 минуте гости напомнили о себе, Зобнин выстрелил под перекладину, но Эррерин перевел мяч на угловой. Затем через несколько минут спартаковцы провели быструю атаку, в ходе которой Ханни вывел на ворота Просмеса, тот сумел обыграть нескольких защитников, после чего целил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

"Спартак" освоился, пошли удары по воротам, начали возникать опасные моменты, в итоге оборона "Атлетика" дрогнула, а россияне забили гол в раздевалку: Пашалич шикарным пасом с центра поля нашел на левом фланге атаки Комбарова, тот навесил в центр штрафной, где Адриано переиграл в воздухе Эчейту и вколотил мяч в ворота.

Во втором тайме защитник "Атлетика" исправился, он сравнял счет на 57 минуте. Игроки "Спартака" упустили на фланге Саборита, тот навесил от лицевой, в штрафной же никто не держал Эчейту, который также забил гол головой. Ситуация кардинально не изменилась, "Спартаку" все равно нужно было забивать три мяча, но все же гол "Атлетика" повлиял на игроков гостей. С каждой минутой они все больше зажимались, до Эрренина мяч доходил редко.

Каррера выпустил на поле Мельгарехо, который немного оживил атаку, а за пять минут до конца встречи забил второй гол: парагваец получил пас в штрафной от Зе Луиша, выдержал паузу, а затем перекинул выскочившего ему навстречу Эррерина. "Спартак" побежал забивать третий гол, но "Атлетик" грамотно оборонялся, тянул время и в итоге дождался финального свистка.

Команда Карреры проиграла в этом противостоянии, провал в первом тайме московского матча все же сказался на итоговом результате, "Спартак" прощается с Лигой Европы и теперь может сконцентрироваться на чемпионате страны.

"Атлетик" – "Спартак"- 1:2

Голы: Адриано, 44 – 0:1; Эчейта, 57 – 1:1; Мельгарехо, 85 – 1:2

"Атлетик": Эррерин, Саборит, Альварес, Эчейта, Лекуэ, Иттураспе, Рико (Сан-Хосе, 54), Де Маркос, Сусаета, Гарсия (Адуриц, 84), Уильямс (Кордоба, 90).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Кутепов, 10), Комбаров, Пашалич (Мельгарехо, 74), Глушаков, Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Адриано.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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