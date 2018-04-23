Чудеса на "Открытие Арене": "Ахмат" уверенно обыгрывает "Спартак"
Заключительный поединок 27-го тура РФПЛ состоялся на стадионе "Открытие Арена", где встретились московский "Спартак" и грозненский "Ахмат". Очередная осечка "Локомотива" подарила команде Карреры надежду на чемпионство: в случае победы "красно-белые" сокращали отставание от "железнодорожников" до 4 очков. Правда, и сами "спартаковцы" в последнее время выглядели не лучшим образом, проиграв свои недавние матчи в чемпионате и кубке. "Волки" перед отчетным поединком шли на 11-м месте в Премьер-Лиге, так что очки им были также необходимы.
В начале поединка "Спартак" уверенно контролировал мяч, "Ахмат" же согласился на игру вторым номером. На первых минутах хозяева отметились опасным ударом головой Зе Луиша, который с трудом потащил Городов. А на 11-й минуте гости довольно неожиданно вышли вперед: Бериша на бешеной скорости убежал от двух соперников по правому флангу и точно отпасовал в центр, где одинокий Митришев прошил голкипера Селихова.
Не могли найти свою игру подопечные Карреры, и пока они робко атаковали ворота "волков", футболисты "Ахмата" забили второй гол. После подачи с фланга и неудачного выноса Комбарова к мячу приложился Исмаэл, отправив его в угол ворот спартаковцев. Явно не такого начала ожидали хозяева, не выдержав яростного сопротивления со стороны соперника.
"Красно-белые" непонятно чем занимались на поле, перекатывая мяч в районе 30-40 метров от ворот команды Галактионова. Лишь на последней минуте Зобнину удалось прорваться в чужую штрафную и нанести опасный удар в створ ворот Городова, но последний свою команду выручил.
Не прошло и пяти минут во второй половине, как счет стал 0:3 – это Бериша убежал к чужим воротам, легко убрал на замахе Максимовича и отправил мяч в сетку. Просто ужасно выглядел "Спартак" в одном из главных матчей сезона, проваливаясь на всех участках поля. Правда, чуть поактивнее заиграли "красно-белые" после третьего пропущенного гола, упустив два шанса вернуть интригу матчу: Фернандо и Зе Луиш не смогли переиграть Городова.
В середине второго тайма "Спартак" как-то совсем потерялся: все обостряющие передачи москвичей были неточными, а удары по воротам "волков" – никак не летели в створ. "Ахмат" даже нашел в себе силы провести несколько перспективных контратак, однако и они не несли в себе опасности. В финальном штурме для "красно-белых" не было смысла, команда просто аккуратно атаковала в надежде забить гол престижа. И им это удалось – это Зобнин получил пас от Зе Луиша и прострелил во вратарскую, где первым на мяче был Луис Адриано – 1:3.
Взорвалась игра и понеслись в атаку хозяева, однако времени что-то исправить у них уже не было. Уверенная победа "Ахмата" практически лишает "Спартак" шансов на чемпионство. Более того, теперь попадание в еврокубки может стать непосильной задачей для подопечных Карреры.
"Спартак" – "Ахмат" – 1:3
Голы: Митришев, 11 – 0:2, Исмаэл, 23 – 0:2, Бериша, 50 – 0:3, Луис Адриано, 86 – 1:3
"Спартак": Селихов, Ещенко, Ташчи (Максимович, 46), Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тимофеев, 53), Промес (Педро Роша, 68), Луис Адриано, Зе Луиш.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Швец, Родолфо (Плиев, 69), Бериша, Исмаэл, Митришев (Роши, 74), Балай (Мбенг, 77).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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