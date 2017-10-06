Чудеса в воротах: благодаря голкиперу Боливия отстояла ничью с игре с Бразилией

В предпоследнем туре южноамериканского отбора Бразилия встретилась с Боливией. Для сборных этот матч был фактически товарищеским, Бразилия уже давно вышла на мундиаль, а Боливия является явным аутсайдером, который ни на что не претендует. Однако, этот факт не мешал боливийцам играть в свое удовольствие на родном стадионе, отбирая очки у команд, которые ведут борьбу за путевку в Россию. В отчетной игре Боливийцы намеревались порадовать своих болельщиков, показав достойную игру в поединке с бразильцами.

Матч начался в спокойном темпе, Бразилия владела мячом, но при этом никуда не торопилась, игроки середины поля и задней линии долго раскатывали мяч, практически не обостряя игру. Боливия же сделала ставку на навесы и стандартные положения: за пять минут Морено, Мачадо и Ральдес пробивали головой, но так и не попали в створ.

Бразильцы проснулись лишь в середине тайма, когда Жезус скинул мяч на Неймара, а тот пробил в левый угол – Лампе продемонстрировал свою реакцию. Через несколько минут Неймару удался быстрый проход, он завершил его ударом, но снова Лампе парировал выстрел бразильца. Ближе к концу тайма Неймар создал момент для Жезуса, которого упустили защитники, и нападающий "Манчестер Сити" оказался в одиночестве перед воротами. Казалось, мяч должен был оказаться в сетке, но Лапме в очередной раз спас свою команду. Когда же вратарь был бессилен, его подстраховал защитник, выбивший мяч из пустых ворот после удара Неймара.

Уже в компенсированное время команды обменялись прекрасными моментами: Лампе вытащил мяч из-под перекладины после дальнего удара Алвеса, а через несколько секунд Юстиниано проверил на прочность каркас ворот.

Во второй половине поединка картина не изменилась: Бразилия постоянно атаковала, Неймар создал несколько моментов, но Лампе творил чудеса в рамке. Боливия же практически не атаковала, сосредоточившись на обороне. Выделить можно только удар в падении от Арсе, когда мяч едва не залетел в верхний угол. Бразильцы же не останавливались и в концовке: Лампе трудился в воротах, отражая опасные удары Неймара и Жезуса. Если бы не вратарь, Бразилия могла выиграть разгромно, в итоге же команды сыграли вничью.

Боливия - Бразилия 0:0

Боливия: Лампе, Беярано, Гутьерес, Моралес, Вальверде, Ральдес, Арсе (Сауседо, 80), Юстиниано (Кастро, 49), Мачадо, Фиерро (Альварес, 58), Морено.

Бразилия: Алиссон, Сандро, Алвес, Силва (Маркиньос, 30), Миранда, Аугусто, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 81), Коутиньо (Виллиан, 66), Неймар, Жезус.

Вячеслав Горбачев

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