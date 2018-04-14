Чудесное спасение "Генгама" в матче с "Лиллем" и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции

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Чудесное спасение "Генгама" в матче с "Лиллем" и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим ничью "Нанта" под руководством Клаудио Раньери и "Дижона", а также интересную развязку в поединке между "Лиллем" и "Генгамом".

"Страсбур" – "Сент-Этьен" - 0:1

Гол: Дебюши, 82 - 0:1.

"Страсбур": Укиджа, Фулькье, Сека, Коне, Мартинес, Гонсалвес, Гримм (Саади, 85), Лиэнар, Мартен, Корнье, Баокен (Блайяк, 81).

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Суботич, Дебюши, Диуссе (Нтеп, 60), Кабелла, Сельнэс, Амума (Янко, 85), Мвила, Монне-Паке, Берич (Бамба, 60).
 

"Ренн" – "Метц" - 1:2

Голы: Буриго, 27 - 1:0, Ру, 52 - 1:1, Ру, 57 - 1:2.

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Данзе (Леа Силики, 73), Ньяньон, Гуркюфф (Сако, 56), Буриго, Хазри, Андре, Сарр (Юну, 69), Прцич.

"Метц": Кавасима, Дианье, Ньяхате, Ривьере (Пальмьери, 46), Селимович (Поблете, 63), Доссеви, Молле, Коад, Балиу, Ру (Ньян, 76), Ривьер.
 

"Нант" – "Дижон" - 1:1

Голы: Накульма, 33 - 1:0, Квон Чхан Хун, 61 - 1:1.

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос (Авазьем, 36), Лукас Лима, Джиджи, Илоки, Томассон, Ронжье, Крхин (Туре, 16), Сала, Накульма (Бамму, 62).

"Дижон": Рене, Хаддади, Джилободжи, Варро, Шафик (Розье, 75), Амальфитано, Саммаритано (Массуэма, 75), Слити, Марье, Квон Чхан Хун, Жанно (Рюфли, 81).
 

"Лилль" – "Генгам" - 2:2

Голы: Пепе, 55 - 1:0, Луис Араужо, 57 - 2:0, Алонсо, 90 (автогол) - 2:1, Бриан, 90 - 2:2.

"Лилль": Коффи, Иэ, Мендиль, Малькюи, Дабила (Алонсо, 51), Биссума, Тиаго Майя, Пепе (Понсе, 77), Луис Араужо (Сумаре, 83), Мотиба, Бензия.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Дидо (Нгбакото, 66), Блас, Гренье, Бенезе (Фири, 77), Коко (Тюрам, 56), Бриан. 

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5 Ренн 33 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 32 46
8 Сент-Этьен 33 46
9 Нант 33 45
10 Генгам 33 42
11 Дижон 33 42
12 Бордо 32 40
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 33 34
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