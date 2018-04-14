Чудесное спасение "Генгама" в матче с "Лиллем" и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим ничью "Нанта" под руководством Клаудио Раньери и "Дижона", а также интересную развязку в поединке между "Лиллем" и "Генгамом".

"Страсбур" – "Сент-Этьен" - 0:1

Гол: Дебюши, 82 - 0:1.

"Страсбур": Укиджа, Фулькье, Сека, Коне, Мартинес, Гонсалвес, Гримм (Саади, 85), Лиэнар, Мартен, Корнье, Баокен (Блайяк, 81).

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Суботич, Дебюши, Диуссе (Нтеп, 60), Кабелла, Сельнэс, Амума (Янко, 85), Мвила, Монне-Паке, Берич (Бамба, 60).



"Ренн" – "Метц" - 1:2

Голы: Буриго, 27 - 1:0, Ру, 52 - 1:1, Ру, 57 - 1:2.

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Данзе (Леа Силики, 73), Ньяньон, Гуркюфф (Сако, 56), Буриго, Хазри, Андре, Сарр (Юну, 69), Прцич.

"Метц": Кавасима, Дианье, Ньяхате, Ривьере (Пальмьери, 46), Селимович (Поблете, 63), Доссеви, Молле, Коад, Балиу, Ру (Ньян, 76), Ривьер.



"Нант" – "Дижон" - 1:1

Голы: Накульма, 33 - 1:0, Квон Чхан Хун, 61 - 1:1.

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос (Авазьем, 36), Лукас Лима, Джиджи, Илоки, Томассон, Ронжье, Крхин (Туре, 16), Сала, Накульма (Бамму, 62).

"Дижон": Рене, Хаддади, Джилободжи, Варро, Шафик (Розье, 75), Амальфитано, Саммаритано (Массуэма, 75), Слити, Марье, Квон Чхан Хун, Жанно (Рюфли, 81).



"Лилль" – "Генгам" - 2:2

Голы: Пепе, 55 - 1:0, Луис Араужо, 57 - 2:0, Алонсо, 90 (автогол) - 2:1, Бриан, 90 - 2:2.

"Лилль": Коффи, Иэ, Мендиль, Малькюи, Дабила (Алонсо, 51), Биссума, Тиаго Майя, Пепе (Понсе, 77), Луис Араужо (Сумаре, 83), Мотиба, Бензия.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Дидо (Нгбакото, 66), Блас, Гренье, Бенезе (Фири, 77), Коко (Тюрам, 56), Бриан.

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