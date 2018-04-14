Чудесное спасение "Генгама" в матче с "Лиллем" и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции
В рамках 33-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим ничью "Нанта" под руководством Клаудио Раньери и "Дижона", а также интересную развязку в поединке между "Лиллем" и "Генгамом".
"Страсбур" – "Сент-Этьен" - 0:1
Гол: Дебюши, 82 - 0:1.
"Страсбур": Укиджа, Фулькье, Сека, Коне, Мартинес, Гонсалвес, Гримм (Саади, 85), Лиэнар, Мартен, Корнье, Баокен (Блайяк, 81).
"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Суботич, Дебюши, Диуссе (Нтеп, 60), Кабелла, Сельнэс, Амума (Янко, 85), Мвила, Монне-Паке, Берич (Бамба, 60).
"Ренн" – "Метц" - 1:2
Голы: Буриго, 27 - 1:0, Ру, 52 - 1:1, Ру, 57 - 1:2.
"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Данзе (Леа Силики, 73), Ньяньон, Гуркюфф (Сако, 56), Буриго, Хазри, Андре, Сарр (Юну, 69), Прцич.
"Метц": Кавасима, Дианье, Ньяхате, Ривьере (Пальмьери, 46), Селимович (Поблете, 63), Доссеви, Молле, Коад, Балиу, Ру (Ньян, 76), Ривьер.
"Нант" – "Дижон" - 1:1
Голы: Накульма, 33 - 1:0, Квон Чхан Хун, 61 - 1:1.
"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос (Авазьем, 36), Лукас Лима, Джиджи, Илоки, Томассон, Ронжье, Крхин (Туре, 16), Сала, Накульма (Бамму, 62).
"Дижон": Рене, Хаддади, Джилободжи, Варро, Шафик (Розье, 75), Амальфитано, Саммаритано (Массуэма, 75), Слити, Марье, Квон Чхан Хун, Жанно (Рюфли, 81).
"Лилль" – "Генгам" - 2:2
Голы: Пепе, 55 - 1:0, Луис Араужо, 57 - 2:0, Алонсо, 90 (автогол) - 2:1, Бриан, 90 - 2:2.
"Лилль": Коффи, Иэ, Мендиль, Малькюи, Дабила (Алонсо, 51), Биссума, Тиаго Майя, Пепе (Понсе, 77), Луис Араужо (Сумаре, 83), Мотиба, Бензия.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Дидо (Нгбакото, 66), Блас, Гренье, Бенезе (Фири, 77), Коко (Тюрам, 56), Бриан.
Не пропустите: Из-за непогоды перенесён один из матчей чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва с оттенком серебра: "Шальке 04" дома принимает дортмундскую "Боруссию"
-
Битва на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Наполи"
-
После еврокубков к последней команде Примеры: "Реал" в гостях у "Малаги"
-
Отгремев в еврокубках: ЦСКА едет в гости к "Уфе"
-
Неудачник и герой еврокубковой недели: "Лацио" схлестнется с "Ромой" в столичном дерби Италии
Лента новостей
-
Неймар рассказал о разногласиях с Кавани
-
Моуринью поделился планами на летнее трансферное окно
-
Дембеле прокомментировал свое будущее в "Барселоне"
-
Защитник ПСЖ недоволен уровнем французской лиги
-
"Рома" прокомментировала рекорд "Барселоны" в чемпионате Испании
-
КДК РФС не собирается рассматривать эпизод с ошибочной желтой карточкой Смолова
-
Гвардиола сравнил сложность Лиги Чемпионов и чемпионата Англии
-
Защитник ПСЖ против ухода Эмери
-
Хавбек ПСЖ получил предложения из АПЛ и Ла Лиги
-
"Монако" сделал заявление о будущем Жардима
-
Фото бутсы Смолова, который получил желтую карточку за симуляцию
-
Гвардиола сравнил АПЛ, Ла Лигу и Бундеслигу
-
Торрес получил несколько предложений из МЛС
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
Смолов может избежать дисквалификации на матч с ЦСКА
-
"Манчестер Сити" намерен переманить лидера "Челси"
-
Бэйл, Роналду и Модрич не сыграют в матче с "Малагой"
-
Депай поучаствовал в девяти голах "Лиона" в последних трех матчах
-
Суарес призывает фанатов забыть вылет из Лиги Чемпионов
-
Иньеста определился со своим будущим
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Монако
|32
|70
|3
|Лион
|33
|66
|4
|Марсель
|32
|63
|5
|Ренн
|33
|47
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|32
|46
|8
|Сент-Этьен
|33
|46
|9
|Нант
|33
|45
|10
|Генгам
|33
|42
|11
|Дижон
|33
|42
|12
|Бордо
|32
|40
|13
|Анжер
|33
|37
|14
|Амьен
|33
|37
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|33
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Труа
|32
|29
|19
|Лилль
|33
|29
|20
|Метц
|33
|25