Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
Прошел пятый тур Ла Лиги.
Мадридский "Реал" добыл волевую победу в гостях у "Валенсии", победив там впервые с 2018 года, "Барселона" лишь в концовке сумела вырвать ничью в домашнем матче с "Гранадой", "Атлетико" разошелся миром с "Атлетиком", а "Севилья" с "Реал Сосьедадом" не сумели выявить сильнейшего.
17 сентября
"Сельта" - "Кадис" - 1:2
18 сентября
"Райо Вальекано" - "Хетафе" - 3:0
"Атлетико" - "Атлетик" - 0:0
"Эльче" - "Леванте" - 1:1
"Алавес" - "Осасуна" - 0:2
19 сентября
"Мальорка" - "Вильярреал" - 0:0
"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 0:0
"Реал Бетис" - "Эспаньол" - 2:2
"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 1:2
20 сентября
"Барселона" - "Гранада" -
Положение команд: "Реал Мадрид" - 13; "Атлетико" - 11; "Валенсия", "Реал Сосьедад" - 10; "Атлетик" - 9; "Севилья", "Осасуна", "Мальорка", "Барселона" - 8; "Райо Вальекано" - 7; "Реал Бетис", "Эльче" - 6; "Кадис" - 5; "Вильярреал", "Леванте" - 4; "Эспаньол", "Гранада" - 3; "Сельта" - 1; "Алавес", "Хетафе" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14