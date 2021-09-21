Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Прошел пятый тур Ла Лиги.

Мадридский "Реал" добыл волевую победу в гостях у "Валенсии", победив там впервые с 2018 года, "Барселона" лишь в концовке сумела вырвать ничью в домашнем матче с "Гранадой", "Атлетико" разошелся миром с "Атлетиком", а "Севилья" с "Реал Сосьедадом" не сумели выявить сильнейшего.

17 сентября

"Сельта" - "Кадис" - 1:2

18 сентября

"Райо Вальекано" - "Хетафе" - 3:0

"Атлетико" - "Атлетик" - 0:0

"Эльче" - "Леванте" - 1:1

"Алавес" - "Осасуна" - 0:2

19 сентября

"Мальорка" - "Вильярреал" - 0:0

"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 0:0

"Реал Бетис" - "Эспаньол" - 2:2

"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 1:2

20 сентября

"Барселона" - "Гранада" -

Положение команд: "Реал Мадрид" - 13; "Атлетико" - 11; "Валенсия", "Реал Сосьедад" - 10; "Атлетик" - 9; "Севилья", "Осасуна", "Мальорка", "Барселона" - 8; "Райо Вальекано" - 7; "Реал Бетис", "Эльче" - 6; "Кадис" - 5; "Вильярреал", "Леванте" - 4; "Эспаньол", "Гранада" - 3; "Сельта" - 1; "Алавес", "Хетафе" - 0.

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