Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги

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Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла ЛигиФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Прошел пятый тур Ла Лиги.

Мадридский "Реал" добыл волевую победу в гостях у "Валенсии", победив там впервые с 2018 года, "Барселона" лишь в концовке сумела вырвать ничью в домашнем матче с "Гранадой", "Атлетико" разошелся миром с "Атлетиком", а "Севилья" с "Реал Сосьедадом" не сумели выявить сильнейшего.

17 сентября

"Сельта" - "Кадис" - 1:2

18 сентября

"Райо Вальекано" - "Хетафе" - 3:0

"Атлетико" - "Атлетик" - 0:0

"Эльче" - "Леванте" - 1:1

"Алавес" - "Осасуна" - 0:2

19 сентября

"Мальорка" - "Вильярреал" - 0:0

"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 0:0

"Реал Бетис" - "Эспаньол" - 2:2

"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 1:2

20 сентября

"Барселона" - "Гранада" - 

Положение команд: "Реал Мадрид" - 13; "Атлетико" - 11; "Валенсия", "Реал Сосьедад" - 10; "Атлетик" - 9; "Севилья", "Осасуна", "Мальорка", "Барселона" - 8; "Райо Вальекано" - 7; "Реал Бетис", "Эльче" - 6; "Кадис" - 5; "Вильярреал", "Леванте" - 4; "Эспаньол", "Гранада" - 3; "Сельта" - 1; "Алавес", "Хетафе" - 0.

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"Барселона" спаслась на последних минутах матча с "Гранадой"

"Барселона" спаслась на последних минутах матча с "Гранадой"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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