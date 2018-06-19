Чудо Теранги: Сенегал обыграл Польшу во втором матче группы "H"

После поражения Колумбии в матче против Японии, встреча Польши и Сенегала представляла особый интерес. Ведь, на самом деле, при определенных турнирных раскладах этот матч может стать ключевым в борьбе именно за первое место, ведь даже после победы над фаворитом квартета сборная страны восходящего солнца все-таки не рассматривается как реальная сила, которая возьмет, да и "вынесет" еще и европейцев с африканцами. Победили-то не просто так: как говорится, счет записываем, красная карточка в уме. Но в этой встрече подобные расклады были уже не так важны. Сейчас только "Открытие Арена" в Москве и только Польша против Сенегала.

Начало матча пошло по абсолютно прогнозируемом сценарию. Вся борьба сосредоточилась в центре поля и в первые полчаса встречи прошли совершенно без опасных моментов. Были разве что подходы, которые в итоге ничем не завершались. Самый реальный шанс на то, чтобы хотя бы создать момент, был у Сенегала. На 18 минуте М’Байе Ньянг выбегал в очень опасную контратаку, однако вместо того, чтобы отдать пас на набегающего партнера, решил пробить и запустил "кожаный снаряд" куда-то далеко от дальней штанги.

А вот у Польши в атаке не клеилось совсем ничего. Пара нападающих Левандовски-Милик практически не получала мяч, а из остроты можно вспомнить разве что несколько навесов с фланга и мощный удар Зелиньского головой, после которого мяч, однако, пролетел намного выше перекладины. При этом "кожаный" в ногах "белых орлов" держался значительно лучше. В первом тайме поляки отдали почти на 100 передач больше, при этом их точность была на несколько процентов выше. Но сборной Навалки явно не хватало последнего паса. Сенегал пытался использовать свои сильные стороны и организовывал быстрые атаки. Одна из таких, в итоге, и завершилась голом.

На 37 минуте Мане получил пас вблизи штрафной площади и отдал пас на Идриссу Гуйе, который метров с 20 пульнул по воротам Щенсны. Голкипер среагировал на мяч, но в самый неподходящий момент польский защитник Ционек подставил ногу и "кожаный снаряд" закатился за линию ворот. 1:0, автогол, и Сенегал, почти не создав моментов, вышел вперед.

Второй тайм активней начала Польша. На 51 минуте Роберт Левандовски опасно пробивал по воротам со штрафного, однако Н'Диайе вытащил мяч из ближней "девятки". А через пять минут опасно пробивал Пищек, но мяч прошел мимо ворот.

В любом случае, "белые орлы" все равно спустили все свое преимущество в унитаз одним единственным моментом. На 60 минуте Крыховяк совершил очень грубую ошибку и вывел М’Байе Ньянга один на один с голкипером. Нападающий "львов Теранги" свой шанс реализовал и удвоил счет.

На 70 минуте Польша предприняла попытку отыграться, однако, после прострела в штрафную, Аркадиуш Милик первым касанием пробил немного мимо. А через девять минут Давид Ковнацки нанес удар головой из района одиннадцатиметровой точки, направив мяч под перекладину, но Хадим Н'Диайе показал блестящую реакцию и в отличном прыжке спас ворота.

И все-таки подопечные Навалки своего добились. На 86 минуте единственная ошибка сенегальской обороны привела к голу. После длинного навеса со штрафного Крыховяк выиграл верх у защитников и направил "кожаного" прямо в дальний угол ворот "львов Теранги" - 2:1

Но на большее поляков не хватило. Сборная Сенегала заработала свои первые 3 очка и вышла на первое место группы "Н". Следующий матч со сборной Японии во многом решит какая из команд выйдет из группы уже после второго тура. А вот Польше предстоит сыграть "матч жизни" с Колумбией. Хотя, это будет больше похоже на "матч смерти", ведь проигравшая команда точно покинет турнир.

Польша – Сенегал – 1:2

Голы: Ционек, 38 (автогол) – 0:1; Ньянг, 60 – 0:2; Крыховяк, 86 – 1:2.

Польша: Щенсны – Пищек (Берешинский, 86), Паздан, Ционек, Рыбус – Крыховяк, Зелиньски – Гросицки, Милик (Ковнацки, 73), Блащиковски (Беднарек, 46) – Левандовски.

Сенегал: Н'Диайе – Ваге, Кулибали, Сане, Сабали – Мане, Гуйе, Н'Диайе (Куяте, 87), Сарр – Ньянг (Конате, 75), Диуф (Н’Дойе, 62).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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