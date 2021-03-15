Чудовищный фол из украинского футбола (видео)
Жуткий инцидент произошёл в украинском футболе. Речь идёт об очень грубом фоле во время матча между СК "Днепр" U-19 и аматорским ФК "Скорук".
Алексей Пинчук прямой ногой влетел в Александра Килыка и нанёс тому травму, серьёзность которой ещё предстоит установить.
"Скорук" официально извинился за действия своего игрока и заявил о намерениях оказать всестороннюю помощь пострадавшему сопернику.
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|21
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|21
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|8
|Dnipro-1
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|Львов
|22
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