Чудовищный фол из украинского футбола (видео)

Жуткий инцидент произошёл в украинском футболе. Речь идёт об очень грубом фоле во время матча между СК "Днепр" U-19 и аматорским ФК "Скорук".

Алексей Пинчук прямой ногой влетел в Александра Килыка и нанёс тому травму, серьёзность которой ещё предстоит установить.

"Скорук" официально извинился за действия своего игрока и заявил о намерениях оказать всестороннюю помощь пострадавшему сопернику.

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