Чугайнов назвал нового фаворита ЧМ-2018

Известный в прошлом футболист Игорь Чугайнов назвал нового фаворита Чемпионата Мира, который проводится в России.

"До начала турнира главными претендентами на победу считал Бразилию и Германию. А сейчас - Испанию. Почему? Бразильцы и немцы в первом туре не убедили, мягко говоря. Испанцы, наоборот, очень понравились. Подбор футболистов - шикарный, отлажена командная игра. Никто не тянет одеяло на себя, все подчинено результату", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, вчера сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии, а немцы уступили Мексике. | soccernews.ru