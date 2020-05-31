Бывший игрок "Локомотива" и экс-капитан команды Игорь Чугайнов вспомнил приятные моменты, связанные с Юрием Семиным, который сегодня, 31 мая, покидает "железнодорожников".

"Семин - первый тренер, можно сказать, при котором я заиграл во взрослый футбол. Поэтому всегда буду относиться к нему с огромным уважением.

Прекрасно помню, как он приехал тогда за мной в Адлер, где базировалось "Торпедо", и отвез в Хосту на базу "Локомотива". Да, сам был за рулем. И потом, было дело, забирал меня и других ребят на базу с Киевского вокзала. Забавный момент еще вспоминается. Палыч спрашивает: "У нас серьезные нагрузки сегодня - выдержишь? 15 по 100!". (То есть - 15 рывков по 100 метров). А я думаю: «Да какие проблемы, у Козьмича (Валентина Иванова) 15 по 200 вчера только было!"

Да что тут говорить, становление "Локо" как топового российского клуба прошло при Палыче и благодаря Палычу. Четыре Кубка России за шесть сезонов, два подряд полуфинала еврокубков...", - цитирует Чугайнова официальный сайт клуба.

Напомним, ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. После 22 туров "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

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