Чугайнов: "Семин - первый тренер, при котором я заиграл во взрослый футбол"

Теги локомотив москваюрий семин

Чугайнов: "Семин - первый тренер, при котором я заиграл во взрослый футбол"

Бывший игрок "Локомотива" и экс-капитан команды Игорь Чугайнов вспомнил приятные моменты, связанные с Юрием Семиным, который сегодня, 31 мая, покидает "железнодорожников".

"Семин - первый тренер, можно сказать, при котором я заиграл во взрослый футбол. Поэтому всегда буду относиться к нему с огромным уважением.

Прекрасно помню, как он приехал тогда за мной в Адлер, где базировалось "Торпедо", и отвез в Хосту на базу "Локомотива". Да, сам был за рулем. И потом, было дело, забирал меня и других ребят на базу с Киевского вокзала. Забавный момент еще вспоминается. Палыч спрашивает: "У нас серьезные нагрузки сегодня - выдержишь? 15 по 100!". (То есть - 15 рывков по 100 метров). А я думаю: «Да какие проблемы, у Козьмича (Валентина Иванова) 15 по 200 вчера только было!"

Да что тут говорить, становление "Локо" как топового российского клуба прошло при Палыче и благодаря Палычу. Четыре Кубка России за шесть сезонов, два подряд полуфинала еврокубков...", - цитирует Чугайнова официальный сайт клуба.

Напомним, ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. После 22 туров "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: "Локомотив" в твиттере попрощался с Семиным| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"

Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов