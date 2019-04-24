Чугунов: "Кокорин попросил организовать ему и Мамаеву комнату в суде"

Член Общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Чугунов рассказал, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин в шутку попросил организовать ему и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву комнату в Пресненском суде, где каждый день проходят слушания по их делу.

"Почти каждый день они вынуждены по 6-8 часов в день проводить в автозаках. И, естественно, из-за этого графика они не могут ходить в спортзал. В общем, это довольно изматывающая процедура. Кокорин даже отметил, что проще было бы им сделать какую-нибудь комнатушку в здании суда, и оставлять их там. В общем, чувство юмора Александр не теряет", - приводят слова Чугунова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действия пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

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