Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Один из воскресных матчей российской Премьер-лиги проходил в Оренбурге, где одноименная команда открывала серию домашних игр текущего сезона. Первым соперником "горожан" в родных пенатах был действующий чемпион московский "Локомотив". Что интересно, перед этой встречей "Оренбург" находился в турнирной таблице даже выше "железнодорожников" за счет крупной победы в Самаре.

Команда Юрия Семина не лучшим образом стартовали в этом сезоне. После проигрышного матча за Суперкубок России москвичи никак не могут забить во внутреннем чемпионате. Чтобы поправить дела клуба в нападении под знамена "красно-зеленых" был призван один из лучших форвардов российского футбола Федор Смолов. Разумеется, на "Дядю Федора" болельщики "Локомотива" рассчитывали уже в Оренбурге.

Однако в первом тайме Смолов ничем особенным не запомнился. Единственный момент, в котором поучаствовал Федор, случился на 31-й минуте. Экс-форвард "Краснодара", не встретив сопротивления, прошел к штрафной и пытался обводящим ударом поразить дальний угол. Но в створ Смолов не попал, хотя расстояние до ворот исчислялось не более 20 метров.

Да и в целом чемпион до перерыва не впечатлил. Созданный опасный момент на 6-й минуте встречи стал единственным голевым для "железнодорожников". Денисов отправил мяч к правому краю чужой штрафной на Антона Миранчука, после чего тот вывернул прострел левее на своего брата. Ну а Алексей выстрелил из убойной позиции сходу, и казалось бы уже без шансов для Фролова, однако смог голкипер "Оренбурга" каким-то чудом отразить сферу.

Что касается хозяев поля, то они, как создалось впечатление, осмысленно играли от обороны, понимая, что чемпион будет вести игры. Вперед команда Владимира Федотова особо не стремилась, поэтому и голевых моментов не создала. А может "горожане" таким образом пережидали жару? Во время игры термометр показывал больше 30 градусов.

Сложным для "Оренбурга" получился дебют второго тайма. Гости сходу попытались открыть счет, создав парочку неприятных моментов у ворот Фролова. В первом поучаствовал Смолов. Принял Федор мяч на грудь в метрах 30-ти от ворот и сразу пальнул что есть силы. Голкипер "Оренбурга" с трудом дотянулся до мяча, благодаря чему сфера угодила в штангу.

А на 52-й минуте "железнодорожники" очень опасно разыграли угловой, после которого выстреливал в ближний угол Фернандеш. И снова Фролову пришлось демонстрировать чудеса реакции, что голкипер и сделал.

Территориальное преимущество "Локомотива" наблюдалось где-то до середины тайма. Все это время хозяева поля думали исключительно об обороне своих ворот. Ситуация начала меняться после 70-й минуты. Оба тренера сделали ряд замен, дабы освежить игру. Однако гости заметно устали и в большей степени уповали на дальние удары. Ушел с поля и Смолов, которому первый матч в футболке "Локомотива" не очень-то и удался.

На последних минутах команда Юрия Семина всей командой шла вперед, зачастую изрядно увлекаясь атакой. На 89-й минуте москвичи даже забили гол после розыгрыша углового, но арбитр усмотрел в эпизоде положение "вне игры". У "горожан" по такой игре появлялись шанс поймать соперника на контратаке и однажды им это удалось. На первой компенсированной минуте пошел заброс мяча к штрафной на Кулишева, Артем сохранил мяч и подождал, пока на ударную позицию выйдет итальянский россиянин Андреа Чуканов. Нападающий "Оренбурга" сходу пробил по воротам и Гилерме оказался бессилен. Красивый гол в исполнении команда Владимира Федотова – 1:0.

Все, что оставалось хозяевам поля – удержать победный счет на протяжении нескольких минут. "Локомотив" попытался отыграться и даже в одном случае крайне опасно пробил Фарфан, но мяч и в этот раз не попал в сетку.

В итоге новичок Премьер-лиги добывает неожиданную победу над действующим чемпионом и поднимается в группу лидеров чемпионата. А что же "Локомотив"?

"Оренбург" – "Локомотив" – 1:0

Гол: Чуканов, 90+1.

"Оренбург": Фролов, Бегич, Сиваков, Сутормин, Терехов, Ойеволе, Афонин, Чиркин, Бреев (Чуканов, 79), Маляров (Мишкич, 59), Козлов (Кулишев, 88).

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбусь (Лысов, 46), И.Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук (Фарфан, 73), Фернандеш, Смолов (Эдер, 76).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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