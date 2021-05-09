Чуквуэзе может пропустить финал ЛЕ

Фото: сайт "Вильярреала"/Автор неизвестен

"Вильярреал" сообщил о пореждении вингера Самуэля Чуквуэзе.

У молодого нигерийца диагностировали травму прямой мышцы левого бедра.

Как сообщает AS, на восстановление от такого повреждения может уйти месяц, в таком случае Чуквуэзе может пропустить матч против "Манчестер Юнайтед" в финале ЛЕ, который пройдет 26-го мая.

Напомним, что игрок был замене на 30-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с "Арсеналом" (0:0).

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