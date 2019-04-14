Чуквуезе принес "Вильярреалу" победу над "Жироной" (видео гола)

В 32-м туре испанской Примеры "Жирона" уступила "Вильярреалу". Благодаря победе "желтая субмарина" поднялась на 15-е место, однако от "Жироны", идущей на 14-м месте, их отделяет одно очко.

"Жирона" - "Вильярреал" 0:1

Гол: Чуквуезе, 7 - 0:1

"Жирона": Буну, Рамальо (Порро, 70), Хуанпе, Алькала, Рауль Гарсия (Сони, 86), Робертс (Думбия, 64), Алеиш Гарсия, Гарсия, Понс, Порту, Стуани.

"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Марио Гаспар, Кинтилья, Альваро Гонсалес, Форнальс, Иборра, Чуквуезе (Педраса, 76), Касорла, Бакка, Токо-Экамби (Касерес, 57).

Предупреждения: Форнальс (51), Хуанпе (74), Чуквуэзе (76), Понс (79), Марио Гаспар (87).

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