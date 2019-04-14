Чуквуезе принес "Вильярреалу" победу над "Жироной" (видео гола)
В 32-м туре испанской Примеры "Жирона" уступила "Вильярреалу". Благодаря победе "желтая субмарина" поднялась на 15-е место, однако от "Жироны", идущей на 14-м месте, их отделяет одно очко.
"Жирона" - "Вильярреал" 0:1
Гол: Чуквуезе, 7 - 0:1
"Жирона": Буну, Рамальо (Порро, 70), Хуанпе, Алькала, Рауль Гарсия (Сони, 86), Робертс (Думбия, 64), Алеиш Гарсия, Гарсия, Понс, Порту, Стуани.
"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Марио Гаспар, Кинтилья, Альваро Гонсалес, Форнальс, Иборра, Чуквуезе (Педраса, 76), Касорла, Бакка, Токо-Экамби (Касерес, 57).
Предупреждения: Форнальс (51), Хуанпе (74), Чуквуэзе (76), Понс (79), Марио Гаспар (87).
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|О
|1
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|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Эспаньол
|32
|41
|12
|Эйбар
|32
|40
|13
|Леганес
|31
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|31
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25