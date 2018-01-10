Чуперка перешел из "Балтики" в "Ростов"

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Чуперка перешел из "Балтики" в "Ростов"

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая заявил, что полузащитник команды Валерий Чуперка перешел в "Ростов". 

"Когда шли переговоры о переходе Валерия в "Балтику", интерес к нему проявляли несколько клубов РФПЛ, - цитирует пресс-служба "Балитики" Лепсаю. - Поэтому по просьбе игрока в контракт был внесён пункт о самовыкупе. Этим пунктом Валерий и воспользовался. Мы предлагали ему новый контракт – на улучшенных условиях, однако игрок предпочел покинуть "Балтику". Мы благодарны Валерию за время, проведенное у нас, и желаем ему дальнейших успехов", - приводит слова Лепсаи официальный сайт клуба.

25-летний Чуперка выступал за "Балтику" с 2017 года, провел за клуб 6 матчей. Ранее играл за "Академию УТМ", "Краснодар", "Енисей", "Спартак-Нальчик", "Анжи" и "Томь". Сыграл 1 матч за сборную Молдовы.

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