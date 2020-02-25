"Чувствовал, что это судьба": Рами рассказал, почему выбрал "Сочи"

Новичок "Сочи" Адиль Рами поведал, при каких обстоятельствах он решил перейти в российский клуб.

"У меня был и второй вариант из России, но мой агент сказал мне: "Слушай, "Сочи" - новая команда. Там другой менталитет, и тебе там очень понравится. Будет круто, если ты окажешься там. Поверь мне, у тебя получится заиграть, ты будешь счастлив". А для меня это самое главное. Я играю, чтобы получать удовольствие.

Как состоялся мой переход? Я был дома и разговаривал с агентом из России. Сказал ему, что мне всё равно на то, что было в прошлом, что моя страсть - футбол, и я просто хочу играть. И он ответил мне: "Окей, есть вариант из России. Но у них трансферное окно закроется буквально завтра. Что будешь делать? Останешься в "Фенербахче" или уйдёшь сейчас?".

Меня любили все одноклубники, персонал и фанаты. Но я хотел играть и сказал агенту, что еду. Он сказал мне взять всего лишь одну сумку, паспорт и ехать в консульство делать визу. Я сказал: "Без проблем". Чувствовал внутри, что это судьба. Я доверился своему агенту, себе и сразу поехал в консульство, потом в аэропорт и полетел в Москву", - сказал француз.

Напомним, что 34-летний Рами присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.

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