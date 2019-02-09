Чувствую себя как дома: Балотелли трогательно высказался о "Марселе"

Игрок "Марселя" Марио Балотелли рассказал, как проходит адаптация в новой команде. Об этом сообщает AFP.

Напомним, игрок отметился двумя голами в последних трех матчах в Лиги 1.



"В матче с "Дижомном" сначала все было сложно, мы пропустили быстрый гол. Однако реакция игроков была быстрая и четкая. Однако я всегда хочу забивать это моя первостепенная задача.



Мое настроение становится намного лучше, когда я на поле. Однако играть все 90 минут мне еще сложно. У команды отличный тренер, он знает и понимает игроков. С ним я сразу почувствовал себя как дома", - сказал Балотелли.

Игрок перешел в "Марсель" из "Ниццы" в конце января, контракт рассчитан до конца сезона.

Не пропустите: "Челси" определил ещё одного кандидата на замену Азару. | http://soccernews.ru