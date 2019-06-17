"Чувствую себя преданным": Малиновский пожаловался на "Генк"
Украинский хавбек "Генка" Руслан Малиновский разочарован позицией клуба относительно вопроса с его продажей.
"Аталанта" предложила 15 миллионов евро, но "Генк" отказывается от переговоров, требуя 20 миллионов. Это необоснованные цифры. Прошлым летом клуб попросил меня остаться, при этом обещая не мешать моему уходу этим летом. Зимой я мог уйти в "Рому", но отказался, поскольку хотел сдержать обещание. Сейчас клуб нарушает своё слово, и я чувствую себя обманутым.
Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Ни один болельщик "Генка" не упрекнёт меня в этом. Я хочу покинуть клуб через парадные двери, поблагодарив всех за прекрасный период, который мы пережили вместе. Но, видимо, клуб не хочет меня отпускать. Меня предупреждали, что так будет, но я не хотел в это верить. Получается, что я был наивен. Простите меня за такую эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным. Я больше не вижу для себя будущего в "Генке", - сказал полузащитник.
Напомним, что помимо "Аталанты" на Малиновского претендуют "Спартак", "Наполи" и лиссабонский "Спортинг".
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|Команда
|М
|О
|1
|Генк
|10
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|10
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|3
|Стандард Льеж
|10
|40
|4
|Антверпен
|10
|39
|5
|Гент
|10
|35
|6
|Андерлехт
|10
|32