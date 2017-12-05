Чужая битва за плей-офф: "Спортинг" едет за победой на "Камп Ноу"

"Барселона" – "Спортинг"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Крейг Томсон (Шотландия)

Турнирная интрига группы "D" еще жива: лиссабонскому "Спортингу" для выхода в 1/8 финала Лиги Чемпионов нужно обыгрывать "Барселону" на "Камп Ноу" и надеться на осечку "Ювентуса" в матче с "Олимпиакосом". На первый взгляд задача для португальцев является крайне сложной, однако сыграть на руку им может отсутствие мотивации у каталонцев, и, как вариант, не самый сильный состав подопечных Вальверде. Ну а греки вполне могут зацепить хромающий в еврокубках туринский клуб, выбив их тем самым в Лигу Европы.

"Барселона" еще в прошлом туре обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места, поэтому в игре со "Спортингом" каталонцы могут позволить себе расслабиться, выпустив нескольких игроков не основного состава. Однако кадровая ситуация вряд ли позволит им это сделать – в списке травмированных значатся Маскерано, Иньеста, Умтити, Семеду, Алькантара и Дембеле.

Подтягивать кого-то из молодежи Вальверде может и не решится, ведь в 3 последних матчах сезона "сине-гранатовые" добились лишь одной победы, да и болельщики не простят безвольного футбола на "Камп Ноу". В прошлом туре "Барселона" в непростом матче увезла одно очко из Турина, теперь же им предстоит немного помочь команде, выбившей их из 1/4 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона.

"Спортинг" располагается на третьем месте отборочной группы "D", в его активе 7 очков после 5 матчей, что на 1 балл меньше чем у "Ювентуса". В текущем розыгрыше португальцы дважды обыграли "Олимпиакос" - 3:2 и 3:1 и еще один раз сыграли вничью с туринцами – 1:1, что и позволило им претендовать на выход из группы за тур до финиша. Безусловно, если итальянцы обыграют греков, то все старания "львов" на "Камп Ноу" могут оказаться напрасными, но, в любом случае, Лига Европы "Спортингу" уже обеспечена. Подопечные Жезуша сейчас на ходу: беспроигрышная серия команды во всех турнирах составляет 8 матчей, 6 из которых были выиграны.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Спортинга":

Каталонцы выиграли 3 последних матча против "Спортинга" с общим счетом 9:3.

В 5 из 6 последних матчах Лиги Чемпионов "Барселона" не пропускала.

Беспроигрышная серия каталонцев в еврокубках составляет 6 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Видаль, Пике, Вермален, Динь, Бускетс, Паулиньо, Денис Суарес, Месси, Алькасер, Луис Суарес.

Спортинг: Руй Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау, Вильям Карвалью, Батталья, Желсон Мартинш, Фернандеш, Акунья, Дост.

Прогноз на матч "Барселона" – "Спортинг":

Каталонцы – фавориты матча, однако котировки букмекеры дают достаточно сдержанные. В составе португальской команды есть несколько высококлассных исполнителей, да и в целом, команда Жезуша вполне способна дать бой более именитому и менее мотивированному сопернику.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,44, ничья – 4,94, виктория "Спортинга" – 6,80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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