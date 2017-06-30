Чжон Ву Енг стал игроком "Баварии"

Теги бавария мюнхенинчхон юнайтед

Чжон Ву Енг стал игроком "Баварии"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Инчхон Юнайтед" Чжона Ву Енга.

17-летний футболист заключил с мюнхенским клубом контракт до лета 2022 года, однако присоединится к основной команде "Рекордмастер" только следующей зимой.

Стоит отметить, что Чжон Ву Енг стал первым корейцем в истории "Баварии".

Не пропустите: "Бавария" объявила о трансфере Гаудино в "Кьево". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов