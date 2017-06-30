Чжон Ву Енг стал игроком "Баварии"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Инчхон Юнайтед" Чжона Ву Енга.

17-летний футболист заключил с мюнхенским клубом контракт до лета 2022 года, однако присоединится к основной команде "Рекордмастер" только следующей зимой.

Стоит отметить, что Чжон Ву Енг стал первым корейцем в истории "Баварии".

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