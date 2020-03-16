CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире

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CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире
Исследовательский центр CIES Football Observatory представил список из 10 клубов, которые обладают самыми дорогими составами в мире. 

Для анализа CIES брал 20 самых ценных игроков каждого клуба. Стоимость футболиста определялась с помощью специального алгоритма, разработанного CIES.

Первое место занял "Ливерпуль", футболистов которого оценили в 1,405 миллиарда евро. Второе место занял "Манчестер Сити" (1,361 млрд). В первую тройку также вошла "Барселона" (1,17).

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит так:

1. "Ливерпуль" Англия  - 1,405 млрд

2. "Манчестер Сити" Англия - 1,361

3. "Барселона" Испания - 1,17

4. "Реал" Испания - 1,1

5. "Челси" Англия - 1,008

6. "Манчестер Юнайтед" Англия - 1,007

7. ПСЖ Франция - 0,979

8. "Атлетико" Испания - 0,836

9. "Тоттенхэм" Англия - 0,787

10. "Ювентус" Италия - 0,783.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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