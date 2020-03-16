CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире
Исследовательский центр CIES Football Observatory представил список из 10 клубов, которые обладают самыми дорогими составами в мире.
Для анализа CIES брал 20 самых ценных игроков каждого клуба. Стоимость футболиста определялась с помощью специального алгоритма, разработанного CIES.
Первое место занял "Ливерпуль", футболистов которого оценили в 1,405 миллиарда евро. Второе место занял "Манчестер Сити" (1,361 млрд). В первую тройку также вошла "Барселона" (1,17).
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит так:
1. "Ливерпуль" Англия - 1,405 млрд
2. "Манчестер Сити" Англия - 1,361
3. "Барселона" Испания - 1,17
4. "Реал" Испания - 1,1
5. "Челси" Англия - 1,008
6. "Манчестер Юнайтед" Англия - 1,007
7. ПСЖ Франция - 0,979
8. "Атлетико" Испания - 0,836
9. "Тоттенхэм" Англия - 0,787
10. "Ювентус" Италия - 0,783.
Не пропустите: Волшебник-гедонист: Роналдиньо прошел путь от главного таланта всех времен до преступника. Сейчас он "гниет" в парагвайской тюрьме!. | http://soccernews.ru
главное
-
Волшебник-гедонист: Роналдиньо прошел путь от главного таланта всех времен до преступника. Сейчас он "гниет" в парагвайской тюрьме!
-
Названа зарплата Головина по новому контракту с "Монако"
-
Погба определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
"Игнашевич - троянский конь": фанаты "Торпедо" выразили недовольство работой тренера
-
Тарасов назвал сроки своего восстановления после перелома ноги
Лента новостей
-
Парагвайский суд отказался выпустить Роналдиньо под залог
-
УЕФА собирается признать чемпионами нынешних лидеров лиг, если сезон не возобновится
-
Гарай, заболевший коронавирусом, показал, как он общается с женой
-
Компания владельца "Хоффенхайма" занимается разработкой вакцины от коронавируса
-
11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона
-
Акинфеев превзошел отметку в 40 тысяч минут в чемпионате России
-
Игрок тульского "Арсенала" рассказал, против кого в РПЛ сложнее всего играть
-
21-летний футболист умер из-за коронавируса
-
Шюррле может попасть в карантин из-за поездки в Германию
-
Хавбек "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком АПЛ в феврале
-
"Барселона" и "Реал" поборются за турецкого таланта
-
1
CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире
-
1
"Ливерпуль" готовит новый контракт для Вейналдума
-
Бартра с женой поучаствовали в занимательном челлендже
-
"Зенит" опубликовал видео, посвященное 100-му матчу Жиркова за клуб
-
Годин близок к уходу из "Интера"
-
Волшебник-гедонист: Роналдиньо прошел путь от главного таланта всех времен до преступника. Сейчас он "гниет" в парагвайской тюрьме!
-
1
Милнер показал, чем занимается во время карантина
-
Уткин высказался об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ
-
Овчинников оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18