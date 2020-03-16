CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире



Исследовательский центр CIES Football Observatory представил список из 10 клубов, которые обладают самыми дорогими составами в мире.

Для анализа CIES брал 20 самых ценных игроков каждого клуба. Стоимость футболиста определялась с помощью специального алгоритма, разработанного CIES.

Первое место занял "Ливерпуль", футболистов которого оценили в 1,405 миллиарда евро. Второе место занял "Манчестер Сити" (1,361 млрд). В первую тройку также вошла "Барселона" (1,17).

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит так:

1. "Ливерпуль" Англия - 1,405 млрд

2. "Манчестер Сити" Англия - 1,361

3. "Барселона" Испания - 1,17

4. "Реал" Испания - 1,1

5. "Челси" Англия - 1,008

6. "Манчестер Юнайтед" Англия - 1,007

7. ПСЖ Франция - 0,979

8. "Атлетико" Испания - 0,836

9. "Тоттенхэм" Англия - 0,787

10. "Ювентус" Италия - 0,783.

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