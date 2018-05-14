CIES Football Observatory обнародовала рейтинг лучших игроков текущего сезона в топ-5 европейских лигах

Специалисты из CIES Football Observatory обнародовали список лучших игроков текущего сезона в топ-5 европейских лигах.

Рейтинг каждого из футболистов рассчитывались с помощью специального алгоритма, который учитывал производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 92,12

2. Давид Силва ("Манчестер Сити") - 91,69

3. Пауло Дибала ("Ювентус") - 91,37

4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 90,48

5. Николас Отаменди ("Манчестер Сити") - 90,47

6-7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 90,45

6-7. Фернандиньо ("Манчестер Сити") - 90,45

8. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 90,14

9. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 89,76

10. Роберт Левандовски ("Бавария") - 89,61

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