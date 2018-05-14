CIES Football Observatory обнародовала рейтинг лучших игроков текущего сезона в топ-5 европейских лигах

Теги лионель мессипауло дибаласерхио агуэродавид силва

CIES Football Observatory обнародовала рейтинг лучших игроков текущего сезона в топ-5 европейских лигахСпециалисты из CIES Football Observatory обнародовали список лучших игроков текущего сезона в топ-5 европейских лигах.

Рейтинг каждого из футболистов рассчитывались с помощью специального алгоритма, который учитывал производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 92,12
2. Давид Силва ("Манчестер Сити") - 91,69
3. Пауло Дибала ("Ювентус") - 91,37
4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 90,48
5. Николас Отаменди ("Манчестер Сити") - 90,47
6-7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 90,45
6-7. Фернандиньо ("Манчестер Сити") - 90,45
8. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 90,14
9. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 89,76
10. Роберт Левандовски ("Бавария") - 89,61

Не пропустите: Месси вплотную приблизился к выигрышу своей пятой "Золотой бутсы". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов