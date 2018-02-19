CIES назвала самого перспективного футболиста Европы в возрасте до 20-ти лет

CIES Football Observatory составила рейтинг самых перспективных футболистов Европы в возрасте до 20-ти лет.

На первом месте оказался вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма. Вслед за ним расположился голкипер "Тулузы" Альбан Лафон. Третьим стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, четвертым - хавбек дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич. На пятое место CIES поместила защитника "Ниццы" Маланга Сарра.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались спортивный уровень чемпионата и достижения клуба, в котором выступает игрок.

Читайте также: CIES включила Зинченко в десятку лучших игроков последнего месяца в топ-5 европейских чемпионатах. | http://soccernews.ru