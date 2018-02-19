CIES назвала самого перспективного футболиста Европы в возрасте до 20-ти лет

Теги джанлуиджи доннаруммакилиан мбаппекристиан пулишичмаланг сарр

CIES назвала самого перспективного футболиста Европы в возрасте до 20-ти лет

CIES Football Observatory составила рейтинг самых перспективных футболистов Европы в возрасте до 20-ти лет.

На первом месте оказался вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма. Вслед за ним расположился голкипер "Тулузы" Альбан Лафон. Третьим стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, четвертым - хавбек дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич. На пятое место CIES поместила защитника "Ниццы" Маланга Сарра.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались спортивный уровень чемпионата и достижения клуба, в котором выступает игрок.

Читайте также: CIES включила Зинченко в десятку лучших игроков последнего месяца в топ-5 европейских чемпионатах. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов