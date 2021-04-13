CIES назвали лучшего игрока ТОП-5 чемпионатов за последний месяц. Результат неожиданный

Теги руслан малиновскийаталанта

CIES назвали лучшего игрока ТОП-5 чемпионатов за последний месяц. Результат неожиданныйФото: Твиттер @Atalanta_BC 
Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский стал лучшим игроком топ-5 лиг Европы за последний месяц по версии CIES.

Украинец набрал 99 из 100 возможных баллов по формуле, которая учитывает индивидуальные действия футболиста и его вклад в игру команды.

В последних 3-х матчах Серии А 27-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

В пятерку лучших также вошли Мейсон Гринвуд (96 очков, "Манчестер Юнайтед"), Алиссон Бекер (95, "Ливерпуль"), Давид Оспина (95, "Наполи") и Гильерме Марипан (94,7, "Монако").


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