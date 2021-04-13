CIES назвали лучшего игрока ТОП-5 чемпионатов за последний месяц. Результат неожиданный
Фото: Твиттер @Atalanta_BC
Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский стал лучшим игроком топ-5 лиг Европы за последний месяц по версии CIES.
Украинец набрал 99 из 100 возможных баллов по формуле, которая учитывает индивидуальные действия футболиста и его вклад в игру команды.
В последних 3-х матчах Серии А 27-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
В пятерку лучших также вошли Мейсон Гринвуд (96 очков, "Манчестер Юнайтед"), Алиссон Бекер (95, "Ливерпуль"), Давид Оспина (95, "Наполи") и Гильерме Марипан (94,7, "Монако").
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|26
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|9
|Парма
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
|26
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