CIES опубликовал обновленный список самых дорогостоящих футболистов мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) на своем сайте опубликовал обновленный список самых дорогих игроков в мире.

Из-за пандемии коронавиурса и кризиса стоимость футболистов снизилась. Самым дорогим игроком по прежнему остается нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, однако его цена уменьшилась на 6 миллионов евро.

Полный список дорогостоящих футболистов:

1. Килиан Мбаппе, ПСЖ (259,2 млн евро).

2. Рахим Стерлинг, "Манчестер Сити" (194).

3. Джейдон Санчо, "Боруссия" Д (179).

4. Трент Александер-Арнольд, "Ливерпуль" (172).

5. Маркус Рэшфорд, "Манчестер Юнайтед" (152).

6. Мохамед Салах, "Ливерпуль" (144).

7. Садио Мане, "Ливерпуль" (139).

8. Антуан Гризманн, "Атлетико" (136).

9. Альфонсо Дэвис, "Бавария" (133).

10. Гарри Кейн, "Тоттенхэм" (118).

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