CIES опубликовал обновленный список самых дорогостоящих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований (CIES) на своем сайте опубликовал обновленный список самых дорогих игроков в мире.
Из-за пандемии коронавиурса и кризиса стоимость футболистов снизилась. Самым дорогим игроком по прежнему остается нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, однако его цена уменьшилась на 6 миллионов евро.
Полный список дорогостоящих футболистов:
1. Килиан Мбаппе, ПСЖ (259,2 млн евро).
2. Рахим Стерлинг, "Манчестер Сити" (194).
3. Джейдон Санчо, "Боруссия" Д (179).
4. Трент Александер-Арнольд, "Ливерпуль" (172).
5. Маркус Рэшфорд, "Манчестер Юнайтед" (152).
6. Мохамед Салах, "Ливерпуль" (144).
7. Садио Мане, "Ливерпуль" (139).
8. Антуан Гризманн, "Атлетико" (136).
9. Альфонсо Дэвис, "Бавария" (133).
10. Гарри Кейн, "Тоттенхэм" (118).
Не пропустите: Свою последнюю Лигу Чемпионов "Барса" взала в 2015 году! Тогда ситуация по ходу сезона была еще печальней, чем сейчас - почему же все удалось? | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Форвард "Спартака" Ларссон поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ
-
Неймар оскорбил молодого возлюбленного своей матери
-
Защитник Хаджикадунич возобновил тренировки в составе "Ростова"
-
Нападающий "Васко да Гама" Магно, вероятно, не перейдет в "Краснодар"
-
В РФС отреагировали на новость, что клубы РПЛ провели контрольные матчи без их разрешения
-
Федун выступает за постепенное снятие ограничений на посещение стадионов
-
"Татар-информ": "Рубин" и "Крылья Советов" втайне провели товарищеский матч
-
1
CIES опубликовал обновленный список самых дорогостоящих футболистов мира
-
Бакайоко хочет продолжить карьеру в "Милане"
-
Хавбек "Локомотива" Баринов не болел коронавирусом
-
Тренер "Энергетика-БГУ" Радьков госпитализирован с коронавирусом
-
2
Зинченко опроверг информацию о том, что он якобы хотел получить российское гражданство
-
4
Месси - лучший игрок с 2009 года по голам, ассистам и еще семи показателям
-
Василий Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола
-
Жена Погребняка рассказала, что их семья выздоровела от коронавируса
-
Давид Луиз может перейти в "Зенит"
-
Стала известна зарплата Вагнера Лава после возвращения в ЦСКА
-
4
Месси приступил к полноценным тренировкам с "Барселоной"
-
Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" хавбека "Вулверхэмптона"
-
В "Анжи" подтвердили случаи заболевания коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18